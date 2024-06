Cantante Virlán García dedica desgarrador mensaje a su hermana, víctima de presunto feminicidio

"Te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cobarde", es la contundente frase con la que Virlán García, cantante mexicano, inició el emotivo mensaje para despedir a su hermana Dayana, la joven de 29 años que fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, Dayana habría sido asesinada con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental. Su cuerpo fue hallado por los bomberos, pues en un intento por ocultar el crimen, el sujeto intentó prenderle fuego a la casa, iniciando un incendio que fue reportado por los vecinos.

Ahora, y tras asimilar la dolorosa noticia, la familia de Virlán ha roto el silencio.

En sus redes sociales, el intérprete de "En dónde está tu amor", escribió un extenso texto en el que pidió perdón a su hermana, pues al momento de su muerte se encontraban distanciados:

"Tantas veces me hablaste y por orgullo no te contesté. Hoy me arrepiento de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno. Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no lo merecías. Hubiera preferido mil millones de veces que hubieras sido tú quien escribiera unas palabras en despedida para mí", agregó.

García se dijo completamente destrozado por su pérdida y, con la tristeza reflejada en cada una de sus palabras, recordó la última vez que vio a Dayana.

"Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la mas noble... esta partida tuya me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti. Recuerdo la última vez que te miré en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos y con ese recuerdo me quiero quedar hasta mi último día".





El cantante de música regional, pidió a sus fans reflexionar sobre el tiempo que pasan con sus seres queridos.





Por último, el cantante pidió a sus seguidores no desperdiciar ni un solo momento al lado de sus seres queridos, pues no se puede saber cuál será la última vez que puedan estar cerca de ellos: "Amen, abracen, valoren, perdonen y olviden, si tienen diferencias con las personas que aman. Se que suena a cliché pero nunca sabes cuando será la ultima vez que los veas", finalizó.

Aunque los comentarios fueron desactivados, la publicación de Virlán ya supera los 200 mil likes, cada uno de ellos como una muestra de apoyo y solidaridad, en este momento tan difícil.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no hay detenidos; sin embargo, la fiscalía del estado ya inició las investigaciones correspondientes y el caso ha sido clasificado como un posible feminicidio.