¿Qué ver?: Punk, feminismo y más en el documental de Cyndi Lauper

La voz de Cyndi Lauper marcó la década de los 80 gracias a temas como “Girls just want to have fun”, “Time after time” y “True colors”, que a la fecha son considerados clásicos del pop.

Ahora, a unos días de su cumpleaños número 71 (que será el próximo 22 de junio) ha llegado a streaming su documental “Lauper: que cante el canario”, el cual hace un repaso por su impacto y legado.

Dirigido por la ganadora del Emmy, Alison Ellwood, este trabajo sigue la vida de la neoyorquina desde sus orígenes, su ascenso a la fama y el impacto que tuvo su música influenciada por el punk, además de su postura feminista y lucha.

Estrenado en el Festival de Tribeca de 2023, el filme, que recién llegó esta semana a Paramount+ hace a la vez un homenaje a la trayectoria de más de 40 años de la intérprete, cuyo tema número uno en Spotify (“Girls just want to have fun”) tiene a la fecha más de un millón de escuchas mensuales.