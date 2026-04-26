José Emilio Fernández Levy habla de Ana Bárbara y, decepcionado, confirma que Ángel Muñoz, el esposo de la cantante, del que se separó por una infidelidad, ya volvió a la casa que comparten en Beverly Hills, aunque se muestra escéptico con respecto al motivo por el que se dio la presunta reconciliación.

El hijo de Mariana Levy y "el Pirru" Fernández asisitió a la entrega de los Premios Patria, en donde fue cuestionado sobre la situación familiar.

Fue entonces que aseguró que Ana Bárbara, quien lo crió desde que era muy pequeño, ya arregló sus problemas con su esposo, razón por la que este ya está de vuelva en casa, como tanto se ha había especulado en medios de comunicación.

Lee también Ana Bárbara habría perdonado infidelidad de su esposo Ángel Muñoz; aseguran que la cantante corrió de casa a sus dos hijos mayores

"Es 100 por ciento verídico, ahí está Ángel Muñoz en la casa de Los Ángeles, es bastante triste que Aba Bárbara haya preferido estar con su esposo, que habla mal de ella, que odia a sus hijos y que ha hablado unas cosas espantosas de ellos, y que haya corrido a mis hermanos, a mí, la verdad, me parece... impactante", dijo.

Al confirmar que José María y Emiliano ya no viven con la cantante, aparentemente, porque ella les habría pedido que se fueran de casa, reveló que contactó a ambos para ofrecerles su apoyo.

"Cuando me enteré que los volvieron a correr de su casa, nuevamente, por estar con Ángel, yo les escribí y les dije ´¿quieren un departamento donde caer?, puede venir conmigo, necesitan lo que sea, yo se los doy´, la verdad es que no hubo respuesta y también los entiendo, ahorita están viviendo unos momentos muy complicados y, de seguro, llevarse con ´la oveja negra de la familia´ los puede meter en más problemas"-

Lee también Captan a Reyli Barba y le preguntan por Ana Bárbara; afirma que su vínculo es irrompible: "Ana es para la eternidad"

Y aunque molesto por el desamparo a sus hermanos, José Emilio no perdió de vista que, quizá, la reconciliación tenga que ver, de acuerdo a lo que dijo, al presunto contrato eaan el que Ana Bárbara habría cedido la mitad de su patrimonio a Muñoz, motivo por el que no le convendría divorciarse de él.

"El amor es muy fuerte, así que creo que sí te puede cegar, (además) Ángel es dueño de la mitad de cosas de Ana Bárbara, tiene el control de las empresas, tiene el control de todo; si estuvieran en su situación, ¿se divorciarían?, la mitad de tu matrimonio que te ha costado años constuir, está cañón".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc