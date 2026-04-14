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es cuestionado acerca de la situación que atraviesa, luego de que se diera a conocer, mediáticamente, que su esposo, Ángel Muñóz, le fue y, hermético, pide a la prensa mantener una línea de respeto, cuando se trata de una situación que involucra a su familia, incluído su .

El cantante fue captado en su arribo al aeropuerto de la CDMX, de hecho, fue él quien se acercó a los medios de comunicación que aguardaban en las instalaciones y, dispuesto y con una sonrisa, atendió a las preguntas que le fueron formuladas.

Fue así que expresó que se encontraba ahí para dejar a Jerónimo, el hijo que comparte con Ana Bárbara y que viajó a nuestro país, pues él reside, junto con su madre, en Beverly Hills, para pasar unos días a su lado.

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La visita fue a propósito de su cumpleaños 54, detalló:

"Cumplí 54 hace dos días, celebré con toda la familia y muy contento porque vino Jerónimo, está Reyli (su primogénito), vino con las niñas (sus nietas), hicimos una fiesta muy familliar porque estamos celebrando".

En la fiesta por su cumpleaños, como reveló, montaron a caballo y también aprovecharon para celebrar con su música.

Sonriente, agradeció los cumplidos que "Jero" recibió, de parte de algunos miembros de la prensa, que reconocieron que, a su corta edad, cuenta con una gran personalidad y presencia.

"Está de mi estatura, Jerónimo es un crack, es un basquetbolista natural, la verdad, que tengo dos hijos maravillosos, los tres medimos 1, 97 ya, son muy artistas los dos", destacó.

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Barba indicó que será, durante el próximo verano, que viajará a Los Ángeles para pasar una temporada con Jerónimo.

En cuanto fue cuestionado por Ana Bárbara, Reyli optó por limitar sus declaraciones, puntualizando en la importancia que tiene para él proteger a su núcleo familiar, en el que la intérprete de "Bandido" está incluída.

"Ana..., la familia siempre será protegida y Ana es para la eternidad, la genética no olvida, tenemos un hijo maravilloso, yo agradezco con el respeto con que tratan esto porque es un menor de edad, les agradezco que resa respetuosos con la familia, lo valoro mucho; lo más importante es eso, el cariño y el respeto, eso es lo que nos salva a todos".

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El cantante de "Amor del bueno" dio a conocer que, el 27 de mayo, cuando ofrezca un concierto en el Auditorio Nacional, a propósito de sus 36 años de trayectoria, contará con la presencia, tanto de Jerónimo como de Reyli, que serán sus únicos invitados de honor.

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