Pese a la polémica que ha generado con sus declaraciones, a través de las que Adri Toval evidenció la infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara, la joven afirma que sigue amándolo pues, durante su relación -de seis meses-, llegó a concebir que, pese a las diferencias, podrían construir un futuro.

La creadora de contenido, conocida -antes de su vínculo con Muñoz- por publicar información extraoficial de algunas figuras del medio, ha recurrido a sus redes sociales para hablar del esposo de Ana Bárbara y divulgar algunas de sus conversaciones y llamadas, dejándolo muy mal parado pues, en ellas, Ángel se expresa negativamente no sólo de s uesposa, sino de los hijos de ella.

Toval ha justificado su actuar, aseverando que fue amenzada por Ángel y este, además, trató de afectarla profesionalmente, poniendo trabajas para que sus redes sociales, su herramienta de trabajo, fueran suspendidas.

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Luego de aseverar que Muñoz fue un hombre que no la satisfizo en el ámbito sexual y exponer algunas de las carencias que le parecía él tenía, ahora la joven escribió un mensaje dedicado a su ex, afirmando que sigue amándolo.

"Es verdad que aún te amo y te extraño y, también es verdad que tuve que sacar todo porque me amenzaste, me humillaste y me dijiste cosas hirientes, que todavía no han salido a la luz, al final, me sentí profundamente traicionada", escribió.

Se describió así misma como la "anestecia" y la "contención" de Muñoz que, por lo que se le ha escuchado decir en audios, se sentía sin libertad dentro de su matrimonio y la situación familiar que compartía con la cantante de "Bandido".

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A su vez, Adri sugirió que, durante los seis meses de su noviazgo, forjaron una dinámica tóxica.

"Me fallaste, me dijiste que nunca le harías daño a mi trabajo, que me defenderías, que no eras un cobarde, como mi ex, me hiciste creer que eras mi hogar, que si te dejaba, perdía algo valioso, muchas veces me hiciste sentir culpa", continuó.

A la postre, la influecer se sinceró expresando que sí se veía a futuro con el esposo de Ana Bárbara con quien, ha afirmado, llegó a hablar de tener decendencia pero que, muchas veces, renunció a esa idea por el estilo de vida tan distinto que tenía cada uno.

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"Sé que fuimos felices, que había potencial, me proyecté contigo a futuro, pero yo no tenía propiedades ni lujos para ofrecerte, no era una jaula de oro, yo te ofrecía una vida normal, un hogar, fuiste la única persona que despertó en mí ese deseo de pertenecer, de arraigarme... y por eso me duele tanto, porque si decías amarme tanto, ¿termino así?", expresó.

En la publicación también dio detalles de algunas de las actividades que comaprtían, como ver películas, las noches en que conversaban y las ocasiones que tuvieron la oportunidad de estar juntos físicamente. Sin embargo, luego de nueve horas, de que el post permaneciera en sus redes, Toval decidió eliminarlos.

Por su parte, Muñoz ya dio su primera declaración a la prensa, luego de que, este fin de semana, fuera captado por "Siéntese quien pueda" y contestara a la pregunta de qué sucedía entre él y Ána Bárbara; fue en ese momento que negó vivir en el departamento de Beverly Hills de la cantante al que se le vio arribar.

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