José Emilio, el hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy, respondió a la carta que su padre, José María Fernández, "El Pirru" compartió a los medios hace unas horas, en la que explica por qué, la relación entre padre e hijo está rota.

José Emilio fue el primero que a través de una carta intento que la reconciliación cono su padre se diera, sin embargo, según sus palabras, su papá condicionara esa reconciliación; le habría puesto como condición que le entregase el dinero que obtenga de la venta de la casa de Cuernavaca de Mariana Levy, fallecida en 2005, una actitud que decepcionó por completo a José Emilio.

Al verse expuesto en medios, "El Pirru" le dedicó a su hijo una carta que muchos tachan de ofensiva, agresiva y dolorosa, pues en ella enlista los supuestos defectos de su hijo, sus fallas y lo etiqueta como "una combinación genética fallida".

José Emilio, quien se prepara en el CEA de Televisa para ser actor, respondió también con una reveladora carta, en la que lamenta no haber tenido una madre ni un padre.

"El padre que yo necesité ya no existe para mi, no porque haya muerto físicamente, sino porque nunca lo estuvo emocionalmente; hoy no sé quién eres", confesó el joven.

José María Fernández "El Pirru" con su hijo José Emilio Fernández Levy cuando era un niño, la foto está en la cuenta de Instagram de "El Pirru".

Confesó que a pesar de todo lo personaba porque necesita soltar es peso y seguir adelante con su vida tras haber abierto los ojos sobre quién es realmente su papá, quien aseguró, no mantiene ninguna relación con sus hijos como él presume.

La actriz Mariana Levy estuvo casada en dos ocasiones. Su primer esposo fue el actor Ariel López Padilla, con quien tuvo una hija llamada María López Levy; se divorciaron poco después del nacimiento de la menor en 1996. Posteriormente, en 2000, se casó con José María Fernández "El Pirru", con quien procreó a Paula Fernández Levy (2002) y José Emilio Fernández Levy (2004).

Tras la muerte de Mariana en 2005, sus hijos quedaron bajo el cuidado de su madre Talina Fernández y "El Pirru"; hoy, María es fotógrafa y modelo, Paula aspira a seguir en el medio artístico, y José Emilio estudia actuación, y es con él con quien ha enfrentado varias disputas familiares por la herencia que dejó Mariana.

