La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno solicitará la entrega de todos los bienes incautados a narcotraficantes y delincuentes de “cuello blanco” en Estados Unidos para beneficio del pueblo de México.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que esté en Estados Unidos vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí”.

“Vamos a hacer todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea”, dijo.

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En ese sentido, detalló que sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, “no es que ya tengan identificados esos 15 mil mdd. Es una estimación del daño que pudo haber provocado durante todo el período que ejerció como delincuente, que fue parte del tráfico de drogas. Es una estimación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no significa que ya los tengan identificados”.

Adicionalmente, informó que recientemente fueron recuperados 500 mil dólares por el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que “los vamos a dedicar además a algo particular”.

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