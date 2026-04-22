Mariana Levy hubiera cumplido hoy 60 años, la actriz y conductora, hija de Talina Fernández, nació el 22 de abril de 1966, y perdió la vida a los 39 años tras sufrir un asalto mientras viajaba con sus hijas y otro grupo de niños en su auto en la colonia Lomas de Chapultepec.

La conductora y su entonces esposo José María Fernández, "El Pirru", se dirigían a un parque de diversiones con los niños, cuando las menores se asustaron al ver a hombres armados.

Mariana les pidió que se calmaran, pero sufrió un infarto fulminante, su muerte fue anunciada en el programa del que formaba parte, "Nuestra casa", conducido entonces por "El Coque" Muñiz, quien llorando y en medio de la consternación anunció la noticia en vivo.

"Falleció hace unas horas una mujer ejemplar cuya carrera y trayectoria artística la inició en el grupo fresas con crema. Desafortunadamente damos esta notica, nos comentan que fue un asalto , desde aquí.... me imagino que todos mis compañeros de Televisa se unen a una de las personas más lindas que hemos conocido".

Mariana Levy con sus hijos María, Paula y José Emilio semanas antes de morir. Archivo EL UNIVERSAL.

En ese momento no se sabía si a Levy la habían asaltado o si la habían matado, un día antes había estado en el programa matutino, sana, sonriente y encantadora como siempre.

Después se supo que murió al sufrir el infarto, que fue trasladada a las instalaciones de Grupo Médico Pediátrico, ubicadas en Prado Norte 290, Lomas de Chapultepec, donde posteriormente perdió la vida.

Aunque Mariana no sufría ninguna afección cardíaca, el evento que vivió con sus hijas dentro del auto fue tan fuerte que su corazón no resistió.

Años antes de lo ocurrido, Mariana Levy sufrió un asaltó muy cerca del mismo lugar donde sufrió un infarto el 29 de abril de 2005.

En el que hubiera sido el cumpleaños 60 de la actriz, su hijo menor, José Emilio Fernández Levy, la recordó con una fotografía y un breve pero emotivo mensaje:

"Feliz cumpleaños madre, ¡te amo y te extraño!", se lee.

José Emilio Fernández Levy recuerda a su madre, la actriz Mariana Levy, quien hoy hubiera cumplido 60 años.

Levy tuvo además dos hijas, María López Levy, actualmente de 28 años, hija del también actor Ariel López Padilla; y Paula Fernández Levy, hija de "El Pirru".

Salvador Ortiz, productor del programa "Nuestra casa", el último trabajo que realizó Mariana Levy para la televisión y en el que participó al lado de su madre Talina Fernández en la conducción, comentó para EL UNIVERSAL detalles de lo sucedido ala actriz, conductora y cantante.

“Talina recibió una llamada informándole que su hija había tenido un accidente y se fue; a los pocos minutos me habló Vicky, mi esposa, y me dijo que ya estaba muerta, fue espantoso. Ellas sólo sabían que las habían amagado con una pistola, que ella iba en una camioneta con nueve niños, se dirigía aSix Flags para disfrutar la tarde”, dijo entonces.

Mariana Levy comenzó su trayectoria artística en los años 80 como integrante del grupo musical Fresas con Crema. Más adelante dio el salto a la actuación, debutando en telenovelas con Martín Garatuza. Sin embargo, el reconocimiento masivo le llegó al protagonizar "La pícara soñadora", donde compartió créditos con el también fallecido Eduardo Palomo.

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