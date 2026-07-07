La actriz Altair Jarabo y su esposo, el empresario francés Frédéric García, compartieron mensajes en redes después de que surgieran versiones que aseguraron que el matrimonio de cinco años llegaba a su fin, que la pareja estaba pasando por un momento de crisis y que estaban, supuestamente, por anunciar su separación.

Aunque la pareja ha llevado con discreción su relación desde 2021, cuando se conocieron, ya desde hace varios meses no compartían fotos ni publicaciones juntos, lo que aumentó las sospechas de un truene entre ellos.

Hay 19 años de diferencia entre ellos, sin embargo, la actriz ha dicho en varias ocasiones que eso para nada ha influido negativamente, por el contrario; la historia de amor entre la pareja comenzó en 2021, cuando se conocieron en la Ciudad de México durante una reunión de negocios organizada por una amiga en común.

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De acuerdo con lo que ella misma ha contado en entrevistas, la conexión fue inmediata y ambos sintieron un fuerte interés desde el primer encuentro, por lo que su relación avanzó rápidamente. Ese mismo año decidieron dar el siguiente paso y casarse en Francia.

Primero celebraron una ceremonia civil en París y, posteriormente, realizaron una recepción religiosa en el histórico Château de Vallery, un castillo renacentista ubicado en la región de Borgoña, donde compartieron el momento con familiares y amigos cercanos.

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Altair Jarabo, feliz de estar casada con Frédéric García. Comparten foto juntos en julio de 2026. Instagram altairjarabo

¿Hay separación entre Altair Jarabo y Frédéric García?

Con románticos mensajes fue como Altair Jarabo y Frédéric García negaron versiones de separación, la pareja celebró cinco años juntos con fotografías y con un intercambio de melosos mensajes en redes.

"Celebrando nuestros años juntos en el lugar donde todo comenzó con mi persona favorita", escribió la actriz, mientras que el empresario detalló por qué sigue siendo tan feliz junto a su esposa Altair, elogió su belleza, su inteligencia y su nobleza.

"Más allá de celebrar en Paris cinco años de un matrimonio sumamente feliz, celebro cada mañana, cuando despierto a tu lado, la elegancia, la belleza, la inteligencia, la luz y la nobleza que brindas a mi vida. Toda mi gratitud por tanto amor mi tan amada Altair Jarabo".

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Aunque la pareja se había mantenido hermética ante los rumores de separación, con estos mensajes callan las versiones de separación.

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