Después de una intensa jornada de octavos, por fin conocemos a las ocho mejores selecciones que estarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina y Colombia/Suiza, se convirtieron en las últimas dos naciones en llegar a esta fase, luego de encontrar la victoria en sus respectivos duelos, que también significaron el último día de actividad de octavos de final.

Los primeros en llegar a esta instancia fueron los marroquíes. Marruecos se encargó de eliminar a Canadá con un cómodo 3-0, para así continuar con la muestra de su talento a alto nivel.

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Lionel Messi convirtió un tanto más ante Egipto. FOTO: AP

Francia logró avanzar al derrotar a Paraguay, pero su boleto estuvo complicado de conseguir. Los franceses vencieron por la mínima a los paraguayos en un duelo complejo para ellos, que al final destrabó Kylian Mbappé desde los 11 pasos.

Una de las grandes sorpresas llegó en domingo, cuando Noruega se impuso 2-1 a Brasil para aumentar la sequía carioca de una Copa del Mundo. Con un doblete de Haaland, los noruegos siguen soñando con mantener su alto nivel.

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México se convirtió en la segunda selección anfitriona de este Mundial en quedar fuera. El Tri cayó frente a Inglaterra 2-3 en el estadio Azteca, en uno de los duelos más entretenidos de esta fase.

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Cristiano Ronaldo y Portugal se quedaron fuera de la Copa del Mundo, luego de perder 1-0 ante España en un partido que se definió en los últimos minutos.

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Con una goleada de tintes políticos, Bélgica venció 4-1 a Estados Unidos, para así dejar al campeonato sin ninguno de los anfitriones.

Cuartos de final del Mundial 2026