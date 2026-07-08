La espera ha sido larga. Más de cinco décadas después de su última visita al país, el legendario compositor, cantante y pianista brasileño Marcos Valle volverá a encontrarse esta noche con el público mexicano en un concierto que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales del año para los amantes de la música brasileña, el funk y el jazz.

Nacido en Río de Janeiro en 1943, Valle es una de las figuras fundamentales de la Música Popular Brasileña (MPB) y uno de los artistas más versátiles surgidos de la generación posterior a la primera ola de la bossa nova. Su nombre está ligado a canciones emblemáticas como "Samba de Verão" —uno de los temas brasileños más versionados de todos los tiempos—, "Estrelar", "Viola Enluarada", "Os Grilos" y "Tudo de Você". Sus discos de la década de los setenta, entre ellos Garra, Vento Sul y Previsão do Tempo, se adelantaron a su época al incorporar elementos de soul, funk y rock a la tradición de la bossa nova.

Para los amantes de la música brasileña , su figura posee además un atractivo especial: Valle fue contemporáneo y colaborador de algunos de los nombres más importantes de esta vertiente, entre ellos el fallecido João Donato (con quién compuso “Não tem nada não”, además de compartir generación con Caetano Veloso, Gilberto Gil y Milton Nascimento. Su influencia ha sido tan profunda que su música ha sido redescubierta y sampleada por artistas de hip hop y música electrónica de todo el mundo — por ejemplo, Jay-Z, Kanye West y Childish Gambino— mientras que en años recientes ha vivido un nuevo auge internacional gracias a su colaboración con el sello Jazz Is Dead y los productores Adrian Younge y Ali Shaheed Muhammad.

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Su concierto es esta noche y, en definitiva, perdértelo sería un error. Cómo observación vale resaltar un cambio de último momento; la presentación ya no se realizará en el recinto originalmente anunciado en Polanco sino que tendrá lugar en el Foro Indie Rocks. Las puertas abrirán a las 20:00 horas y Marcos Valle subirá al escenario a las 21:30.

A sus 82 años, el músico carioca continúa ofreciendo actuaciones vibrantes y celebradas alrededor del mundo. Para los seguidores mexicanos de la música brasileña, su regreso representa una oportunidad excepcional para reencontrarse con uno de los grandes arquitectos de la canción latinoamericana y con un artista cuya obra sigue sonando tan moderna y luminosa como hace seis décadas.

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