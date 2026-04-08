La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que habrá justicia social para los extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), ante la quiebra de la empresa.

Tras haber informado que un minero fue localizado con vida en la mina de Santa Fe de Sinaloa, Sheinbaum Pardo criticó al expresidente panista Vicente Fox por haber dejado de buscar a los mineros que quedaron atrapados en la mina de Pasta de Conchos en 2006.

“Vamos a ver una liquidación adecuada, y además tienen que garantizarse empleos y seguimos trabajando con el tema de AHMSA. Está en el Poder Judicial y estamos buscando los mejores mecanismos para que esto se garantice, siempre poniendo a los trabajadores por encima”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional.

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“En Pasta de Conchos, fíjense qué irresponsable fue dejar de buscar a los mineros. Irresponsable de aquel gobierno de Fox y de la empresa minera de no seguir buscando a los mineros, y la diferencia con lo que se está haciendo ahora, 13 días después se encontró a un minero con vida”, declaró.

En febrero pasado, durante un mitin en Monclova, Coahuila, la titular del Ejecutivo federal expresó que su gobierno quería la reactivación de AHMSA y declaró que tendría que haber justicia en este caso, así como liquidación de los trabajadores conforme a la ley.

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