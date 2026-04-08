César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", líder de los "Los Blancos de Troya" y presunto responsable del asesinato del dirigente limonero del Valle de Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo, tramitó un amparo en el que acusó tortura psicológica e incomunicación parcial al interior del penal del Altiplano donde se encuentra preso desde enero de este año.

En consecuencia, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió al michoacano la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades del Central Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "Altiplano" de que cese la posible tortura y se le permita al "Botox" entrevistarse con su defensor, así como realizar llamadas telefónicas, si lo solicita.

Dada la naturaleza de los actos reclamados por el líder de la célula delictiva "Los Blancos de Troya", dedicada a la extorsión y secuestro de productores limoneros de la región del Valle de Apatzingán, el juez comisionó a un actuario para verificar si César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", está siendo objeto de tortura en el penal del Altiplano.

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Sin embargo, la actuaria reportó al juez de amparo que visitó al presunto jefe criminal y que observó "se encuentra orientado en tiempo y espacio, asimismo, no advierto golpes a la vista, sin embargo, procedo a cuestionar a dicho quejoso si ha sufrido algún tipo de tortura física o psicológica a lo que responde en sentido negativo".

En enero pasado, Sepúlveda Arellano y sus dos escoltas identificados como Eder "N" y Esteban "N", fueron detenidos en la comunidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, en la región de la Tierra Caliente de Michoacán.

El cabecilla criminal admitió que se dedica a extorsionar a productores de limón de la región de la Tierra Caliente de Michoacán, durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y homicidio calificado.

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