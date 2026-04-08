La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que durante su reunión con Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock; Sergio Méndez, director de BlackRock México; y Adebayo Ogunlesi, presidente de Global Infrastructure Partners, conversaron sobre proyectos mixtos, digitalización de la economía y la situación internacional. Reveló que BlackRock está interesado en invertir en México.

“Ellos siguen interesados en que los fondos de BlackRock puedan invertirse aquí en diferentes proyectos. No quedamos en nada en particular, pero siguen muy interesados en seguir invirtiendo con privados en nuestro país”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de abril.

La mandataria destacó la visita de estas firmas de gestión de inversiones, servicios financieros y capital de inversión, pues fue “una larga charla, estuvimos más de una hora platicando y fue muy positivo frente a México”.

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Señaló que BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo, debido a que su fuente de financiamiento son los fondos de retiro, lo que en México se conoce como Afores. Explicó que Larry Fink dirige este fondo de inversión, el cual tiene presencia en México en distintas áreas, proyectos privados y de concesiones.

“Por ejemplo, hoy han comprado una parte de las plantas de energía eléctrica que tenían contratos de producción independiente y creo que están migrando a otro tipo de contratos. Tienen inversiones en el Puerto de Manzanillo, por ejemplo, con uno de los grupos privados que tiene inversiones en Manzanillo. Entonces, tienen varios proyectos”, puntualizó.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que los líderes inversionistas ven en México mucho potencial, por lo que instó a su equipo de trabajo a acelerar las inversiones de infraestructura programadas, especialmente aquellas de proyectos mixtos.

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“Ayer ya se aprobaron dos (leyes) en el Senado. Hoy lo podemos, bueno, en el momento que salga el decreto para poder ya avanzar en los proyectos mixtos. Entonces, ellos ven grandes oportunidades, nos mencionaron también pues la importancia del tratado comercial, en México, Estados Unidos, Canadá, fue una larga charla”, dijo.

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