Después de que anunció que su gobierno analiza la explotación de gas no convencional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que sería muy irresponsable seguir importando combustible.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo repitió que México depende en su consumo de gas natural de 75% que viene de importación.

“Si seguimos así, cada vez vamos a importar más gas natural (...). Hemos planteado que para una parte de la generación eléctrica es importante seguir importando gas natural (...) Vamos a aumentar las energías renovables (...).

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“¿De qué hemos hablado nosotros en la cuarta transformación? Que un elemento sustantivo para nosotros es la soberanía, el fortalecimiento de México, y en la soberanía está la soberanía energética (...). Entonces lo que dijimos ayer de manera muy abierta, muy franca, es: ´en este mundo, en el que vivimos, México debe garantizar su soberanía y la soberanía, una parte fundamental es la soberanía energética´ (...).

“Sería muy irresponsable de nuestra parte decir: ´No, seguimos importando y no vemos ninguna otra alternativa´ Expertos en energía que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible del plan que viene”, dijo.

Acusó entre risas que tras su encuentro con directivos de BlackRock, la oposición dijo que “al otro día anunció el fracking”.

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“Como si me hubiera puesto yo de acuerdo con BlackRock el día anterior para anunciar al otro día”, dijo al destacar que BlackRock es un fondo muy importante de inversión.

Enfatizó que el encuentro con líderes de BlackRock y Global Infrastructure Partners fue para “conocer lo que está pasando en el mundo, su visión sobre México y que conozcan lo que hemos planteado para el desarrollo del país”.

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