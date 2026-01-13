Grok, el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk, enfrenta una ola de críticas e indignación mundial debido a su capacidad para generar imágenes explícitas falsas que involucran a mujeres y niños, lo cual catalogan las autoridades como pornografía infantil.

En este contexto, algunos países ya han bloqueado a Grok y han decidido iniciar acciones legales en contra de xAI, la compañía detrás de esta IA, por generar contenido no consentido.

Los países que hasta el momento de la redacción de esta nota han tomado acciones en contra de Grok son Malasia, Indonesia y Reino Unido.

Estos son los países que emprenderán acciones legales contra Grok. Imagen: Unsplash

Los primeros dos ya bloquearon temporalmente a Grok e iniciaron una investigación; mientras que en Reino Unido, el regulador británico Ofcom inició una investigación formal para analizar si X había violado una ley que pretende detener la difusión en Reino Unido de contenido ilegal “prioritario”, en las que se incluyen imágenes íntimas no consentidas y material de abusos sexuales a menores.

Si en el país británico resulta culpable, X tendrá que enfrentar multas de hasta 18 millones de libras, es decir, unos 24 millones de dólares o el 10% de sus ingresos mundiales. Y en caso de que se niegue a pagarlo, se le solicitará una orden judicial que impida a los proveedores de pagos y a los anunciantes trabajar con X.

xAI no quiere responder ante el tema

De acuerdo con Reuters, xAI respondió a través de una respuesta supuestamente automatizada que "los medios tradicionales mienten". Además que la agencia señaló que la compañía no ha querido responder ante las acusaciones que se la han hecho.

Únicamente, la semana pasada, Grok limitó la generación y edición de imágenes a usuarios de pago debido a la reacción global contra los videos sexualizados de personas, las cuales fueron manipuladas con esta IA. Sin embargo, los críticos aseguran que dicha acción no aborda el tema.

