Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

José Ramón: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas cínico", le responde Alito

Piden investigar a fuerzas federales y a policías de Apodaca en desaparición forzada de académico colombiano

Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi; analiza vender participaciones adicionales más pequeñas

Sigue polémica por entrevista de Sabina Berman a Verástegui; YouTube la elimina tres veces, acusa escritora

Venezuela excarcela a 14 periodistas; van 406 presos políticos liberados, afirma Delcy Rodríguez

Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular

Ejecución de activista Erfan Soltani en se pospuso, señala organización Hengaw

La ejecución, programada para este miércoles, del Erfan Soltani, de 26 años, se pospuso en Irán, informó una ONG.

La Organización Hengaw para los Derechos Humanos, que había reportado el martes que la familia de Soltani fue informada de que el joven sería ahorcado hoy, posteó en X que la familia del iraní confirmó que la ejecución “no se ha llevado a cabo y se ha pospuesto”.

“A pesar de las graves y continuas preocupaciones sobre el derecho a la vida de Erfan Soltani, Hengaw considera que es su responsabilidad publicar cualquier información actualizada y verificada tan pronto como esté disponible”, señaló la organización en X.

Añadió que “debido al continuo bloqueo de Internet y a las severas restricciones de comunicación, actualmente no es posible informar en tiempo real sobre la evolución de este caso”.

La información coincide con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó en la Oficina Oval que ha sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes.

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", afirmó Trump.

Según la organización Hengaw, Soltani fue arrestado el pasado 8 de enero en la localidad de Fardis por su participación en las protestas contra el régimen, fue sometido a juicio sumario y se le condenó a pena de muerte, por ahorcamiento.

Según IranWire, Soltani trabajaba en la industria de la confección y recientemente se había incorporado a una empresa privada.

Una fuente dijo a este medio que el joven " había recibido mensajes amenazantes de fuentes de seguridad antes de su detención, pero siguió comprometido con las protestas. Le dijo a su familia que lo estaban vigilando, pero se negó a dar marcha atrás".

