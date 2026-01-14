Más Información
La ejecución, programada para este miércoles, del activista Erfan Soltani, de 26 años, se pospuso en Irán, informó una ONG.
La Organización Hengaw para los Derechos Humanos, que había reportado el martes que la familia de Soltani fue informada de que el joven sería ahorcado hoy, posteó en X que la familia del iraní confirmó que la ejecución “no se ha llevado a cabo y se ha pospuesto”.
Lee también Irán anuncia juicios rápidos y ejecuciones para detenidos en protestas; Trump afirma que se suspendieron
“A pesar de las graves y continuas preocupaciones sobre el derecho a la vida de Erfan Soltani, Hengaw considera que es su responsabilidad publicar cualquier información actualizada y verificada tan pronto como esté disponible”, señaló la organización en X.
Añadió que “debido al continuo bloqueo de Internet y a las severas restricciones de comunicación, actualmente no es posible informar en tiempo real sobre la evolución de este caso”.
La información coincide con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó en la Oficina Oval que ha sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes.
"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", afirmó Trump.
Lee también SpaceX, de Elon Musk, dará internet gratis en Irán en medio de la crisis; servicio será a través de Starlink
Según la organización Hengaw, Soltani fue arrestado el pasado 8 de enero en la localidad de Fardis por su participación en las protestas contra el régimen, fue sometido a juicio sumario y se le condenó a pena de muerte, por ahorcamiento.
Según IranWire, Soltani trabajaba en la industria de la confección y recientemente se había incorporado a una empresa privada.
Una fuente dijo a este medio que el joven " había recibido mensajes amenazantes de fuentes de seguridad antes de su detención, pero siguió comprometido con las protestas. Le dijo a su familia que lo estaban vigilando, pero se negó a dar marcha atrás".
