Más Información
Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones
Justicia no es vendetta política: Sheinbaum por detención de rector de Universidad de Campeche; Layda Sansores "ha luchado por la democracia"
Refugio Franciscano acusa cancelación de visitas a albergues de perros en la GAM; califican acción como falta de respeto
José Ramón López Beltrán: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas estúpido y cínico", responde "Alito" Moreno
Sigue polémica por entrevista de Sabina Berman a Verástegui; YouTube la elimina tres veces, acusa escritora
Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi; analiza vender participaciones adicionales más pequeñas
Canciller De la Fuente recibe a su homólogo de Japón, Iwao Horii; revisan inversión y proyectos de cooperación
Washington. Estados Unidos empezará a enviar este miércoles vuelos con ayuda humanitaria prometida a Cuba, afectada en noviembre por el huracán Melissa, informó el Departamento de Estado.
"Los vuelos chárter con ayuda partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente", detalló el comunicado, difundido en momentos en que Washington aumenta la presión política sobre la isla.
Esa ayuda, cifrada en total en 3 millones de dólares, será entregada "a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas", añadió el comunicado oficial.
Lee también Sheinbaum defiende envío de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria; descarta afectaciones con EU
Ayuda de EU a Cuba podría beneficiar a 6 mil familias
El huracán Melissa devastó a finales de octubre pasado amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba. En total murieron cerca de 60 personas en el Caribe, y el gobierno cubano tuvo que evacuar preventivamente a más de 700 mil personas.
Los daños a la red eléctrica, los cultivos y las casas de miles de cubanos fueron considerables. Estados Unidos había anunciado la movilización de esos tres millones de dólares el 2 de noviembre.
"Estamos trabajando estrechamente con la Iglesia católica para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano", puntualizó el texto del Departamento de Estado, que fue replicado por el secretario de Estado Marco Rubio.
Unas 6 mil familias podrían beneficiarse de esos envíos en Santiago de Cuba, Holguin, Granma y Guantánamo, aseguró el texto.
Lee también Congresista de EU, Carlos Giménez, analiza petróleo a Cuba y crisis del narco en México; alerta riesgos para el T-MEC con León Krauze
La ayuda consiste en comida como arroz, frijoles, aceite o azúcar, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina o mantas y linternas solares.
Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea mandar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas.
Las relaciones entre ambos países vuelven a estar en sus horas más bajas tras el ataque a Venezuela que acabó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, junto a su esposa, a la espera de juicio.
El presidente Donald Trump instó tras ese ataque al gobierno cubano a "alcanzar un acuerdo" y advirtió que no habría más petróleo venezolano para la isla comunista.
Washington considera que tiene ahora el control de las exportaciones de crudo venezolano.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]