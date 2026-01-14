Washington. Estados Unidos empezará a enviar este miércoles vuelos con ayuda humanitaria prometida a Cuba, afectada en noviembre por el huracán Melissa, informó el Departamento de Estado.

"Los vuelos chárter con ayuda partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente", detalló el comunicado, difundido en momentos en que Washington aumenta la presión política sobre la isla.

Esa ayuda, cifrada en total en 3 millones de dólares, será entregada "a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas", añadió el comunicado oficial.

Ayuda de EU a Cuba podría beneficiar a 6 mil familias

El huracán Melissa devastó a finales de octubre pasado amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba. En total murieron cerca de 60 personas en el Caribe, y el gobierno cubano tuvo que evacuar preventivamente a más de 700 mil personas.

Los daños a la red eléctrica, los cultivos y las casas de miles de cubanos fueron considerables. Estados Unidos había anunciado la movilización de esos tres millones de dólares el 2 de noviembre.

"Estamos trabajando estrechamente con la Iglesia católica para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano", puntualizó el texto del Departamento de Estado, que fue replicado por el secretario de Estado Marco Rubio.

Unas 6 mil familias podrían beneficiarse de esos envíos en Santiago de Cuba, Holguin, Granma y Guantánamo, aseguró el texto.

Vista de los daños causados por el huracán Melissa en su paso por Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025. Foto: AP

La ayuda consiste en comida como arroz, frijoles, aceite o azúcar, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina o mantas y linternas solares.

Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea mandar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas.

Las relaciones entre ambos países vuelven a estar en sus horas más bajas tras el ataque a Venezuela que acabó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, junto a su esposa, a la espera de juicio.

El presidente Donald Trump instó tras ese ataque al gobierno cubano a "alcanzar un acuerdo" y advirtió que no habría más petróleo venezolano para la isla comunista.

Washington considera que tiene ahora el control de las exportaciones de crudo venezolano.

