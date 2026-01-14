Más Información

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Justicia no es vendetta política: Sheinbaum por detención de rector de Universidad de Campeche; Layda Sansores "ha luchado por la democracia"

Justicia no es vendetta política: Sheinbaum por detención de rector de Universidad de Campeche; Layda Sansores "ha luchado por la democracia"

Refugio Franciscano acusa cancelación de visitas a albergues de perros en la GAM; califican acción como falta de respeto

Refugio Franciscano acusa cancelación de visitas a albergues de perros en la GAM; califican acción como falta de respeto

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

José Ramón López Beltrán: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas estúpido y cínico", responde "Alito" Moreno

José Ramón López Beltrán: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas estúpido y cínico", responde "Alito" Moreno

Sigue polémica por entrevista de Sabina Berman a Verástegui; YouTube la elimina tres veces, acusa escritora

Sigue polémica por entrevista de Sabina Berman a Verástegui; YouTube la elimina tres veces, acusa escritora

Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi; analiza vender participaciones adicionales más pequeñas

Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi; analiza vender participaciones adicionales más pequeñas

Canciller De la Fuente recibe a su homólogo de Japón, Iwao Horii; revisan inversión y proyectos de cooperación

Canciller De la Fuente recibe a su homólogo de Japón, Iwao Horii; revisan inversión y proyectos de cooperación

Banxico planea un diseño genérico para la moneda de 20 pesos; mantendrá la emisión de esas piezas

Banxico planea un diseño genérico para la moneda de 20 pesos; mantendrá la emisión de esas piezas

Venezuela excarcela a 14 periodistas; van 406 presos políticos liberados, afirma Delcy Rodríguez

Venezuela excarcela a 14 periodistas; van 406 presos políticos liberados, afirma Delcy Rodríguez

Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular

Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular

Washington. Estados Unidos empezará a enviar este miércoles vuelos con ayuda humanitaria prometida a , afectada en noviembre por el huracán Melissa, informó el Departamento de Estado.

"Los vuelos chárter con ayuda partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente", detalló el comunicado, difundido en momentos en que Washington aumenta la presión política sobre la isla.

Esa ayuda, cifrada en total en 3 millones de dólares, será entregada "a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas", añadió el comunicado oficial.

Lee también

Ayuda de EU a Cuba podría beneficiar a 6 mil familias

El huracán Melissa devastó a finales de octubre pasado amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba. En total murieron cerca de 60 personas en el Caribe, y el gobierno cubano tuvo que evacuar preventivamente a más de 700 mil personas.

Los daños a la red eléctrica, los cultivos y las casas de miles de cubanos fueron considerables. Estados Unidos había anunciado la movilización de esos tres millones de dólares el 2 de noviembre.

"Estamos trabajando estrechamente con la Iglesia católica para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano", puntualizó el texto del Departamento de Estado, que fue replicado por el secretario de Estado Marco Rubio.

Unas 6 mil familias podrían beneficiarse de esos envíos en Santiago de Cuba, Holguin, Granma y Guantánamo, aseguró el texto.

Vista de los daños causados por el huracán Melissa en su paso por Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025. Foto: AP
Vista de los daños causados por el huracán Melissa en su paso por Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025. Foto: AP

Lee también

La ayuda consiste en comida como arroz, frijoles, aceite o azúcar, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina o mantas y linternas solares.

Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea mandar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas.

Las relaciones entre ambos países vuelven a estar en sus horas más bajas tras el ataque a Venezuela que acabó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, junto a su esposa, a la espera de juicio.

El presidente instó tras ese ataque al gobierno cubano a "alcanzar un acuerdo" y advirtió que no habría más petróleo venezolano para la isla comunista.

Washington considera que tiene ahora el control de las exportaciones de crudo venezolano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica ¿Cómo sacar cita para tramitarla Guía rápida para obtenerla en 2026. Foto: Especial

¿Necesitas la CURP biométrica en 2026? Así sacas cita y estos son los requisitos confirmados

Visa. Foto: iStock

¿De turista? ¿Trabajo? Todos los tipos de visa para viajar a Estados Unidos y su costo en 2026

Para trabajar como niñera Au Pair necesitas tramitar la visa J-1. Foto: iSrock

¿Cuáles son los costos y requisitos para ser niñera Au Pair en Estados Unidos en 2026?

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite

Pasaporte. Foto: ChatGPT

Esto gastarás al tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana de turista en 2026