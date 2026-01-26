Más Información

Masacre en Salamanca; ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos

Masacre en Salamanca; ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una "torpeza inconmensurable", afirma

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Muere el actor Gabriel Garzón, la voz mexicana de Topo Gigio, a los 57 años

Muere el actor Gabriel Garzón, la voz mexicana de Topo Gigio, a los 57 años

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

"El Botox" ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, "una tragedia ya advertida"

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Rubén Moreira advierte que Tren Maya enfrenta riesgo de colapso; subraya que problema no es solo financiero, sino técnico

Rubén Moreira advierte que Tren Maya enfrenta riesgo de colapso; subraya que problema no es solo financiero, sino técnico

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

Una enorme tormenta invernal arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve a lo largo del sur de Estados Unidos y hasta Nueva Inglaterra ayer, causando temperaturas gélidas y paralizando el tráfico aéreo y por carretera. Las ramas de árboles y cables de luz se rompieron por el peso del hielo, y casi un millón de hogares y negocios en el sureste se quedaron sin electricidad.

Se espera que el hielo y la nevada continúen hasta el lunes en gran parte del país, seguidos de temperaturas muy bajas, lo que provocará que los “impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura” persistan durante varios días, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Es una tormenta única en el sentido de que es muy extensa”, afirmó en entrevista telefónica la meteoróloga Allison Santorelli, del Servicio Meteorológico Nacional. “Afecta áreas desde Nuevo México y Texas hasta Nueva Inglaterra, así que hablamos de una extensión de 3 mil 218 kilómetros”.

Hasta la mañana del domingo, cerca de 213 millones de personas estaban bajo algún tipo de advertencia de clima invernal, señaló Santorelli. El número de clientes sin electricidad llegaba a un millón, según el sitio Poweroutage.us.

Tennessee fue el estado más afectado, con 337 mil clientes sin servicio al mediodía del domingo, y Luisiana y Mississippi reportaron más de 100 mil clientes a sin luz. Decenas de miles de hogares y negocios estaban sin electricidad en Kentucky, Georgia, Alabama y Virginia Occidental.

Más de 11 mil vuelos ya habían sido cancelados el domingo y otros 14 mil se habían retrasado, según el sitio rastreador de vuelos FlightAware. Los aeropuertos más afectados eran los de Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que al menos cinco personas murieron por el desplome de las temperaturas el sábado, antes que llegaran las nevadas con fuerza.

En las áreas afectadas, las autoridades anunciaron que las clases se cancelarían o se llevarían a cabo de forma remota el lunes.

