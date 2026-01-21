León, Gto.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León informó que finalizó la reparación de la fuga que se registró en la batería de pozos “La Muralla”, por un corte de energía que provocó la suspensión del servicio en más de 200 colonias de León, Guanajuato.

Pese a que se logró la reparación de las tuberías hasta la tarde de este miércoles 21 de enero, sigue sin reanudarse el suministro de agua en miles de domicilios, sobre todo del oriente de la ciudad.

“Los trabajos concluyeron y se comienza con el llenado de las tuberías de la red de distribución, primera etapa para normalizar el servicio y el abasto de líquido a las colonias que resultaron afectadas”, posteó la paramunicipal en sus redes sociales.

Aclaró que ese proceso es paulatino, sin precisar la fecha exacta en la que el agua potable volverá a llegar a los hogares.

Leer también: Caen seis presuntos huachicoleros tras enfrentamiento con policías estatales en Acaxochitlán, Hidalgo; hay dos lesionados

Conminó a la población a mantenerse informada de los avances por los medios oficiales del organismo.

Reiteró que la fuga se derivó de un corte repentino de energía eléctrica, ajeno a la infraestructura del Municipio, que provocó diferentes presiones de agua en la línea de conducción y la posterior ruptura de la tubería.

El hecho ocurrió la tarde-noche del 19 de enero, sin que hasta la fecha exista una explicación del Gobierno Municipal sobre el repentino corte de energía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr