León, Gto.- El daño en las tuberías de distribución de agua potable a causa de un “golpe de ariete” dejó sin servicio a miles de familias de la zona oriente de la ciudad de León y provocó un socavón por el reblandecimiento de la tierra y daños en dos camiones que cayeron a la zanja.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) reportó afectaciones en la tubería proveniente de la batería de pozos “La Muralla”, que desde la noche del lunes generó una enorme fuga.

El director del organismo, Enrique de Haro Maldonado, explicó que la fuga de agua en la línea que va de La Muralla al tanque de Cerrito de Jerez, ocurrió “derivado de un corte de energía, el cual provocó un choque entre las aguas y por tanto la explosión de la tubería”.

Dijo que los ingenieros refieren el hecho como un “golpe de ariete”.

“Hay que rebombear agua de un tanque y subirla hasta Jerez que son aproximadamente por la altimetría como mil metros. Una vez que se va la corriente, se deja venir el agua al nivel y baja con una presión de toneladas que los ingenieros le llaman ‘golpe de ariete’, y truena las tuberías”, comentó el presidente.

Esta situación afecta entre 15 y 20 pozos, por lo que se tuvo que suspender el suministro de agua potable en las colonias del oriente, sin que hasta ahora se tenga determinada la población y asentamientos afectados.

Familias no cuentan con suministro de agua en León, Guanajuato (20/01/2026).

Tampoco se tiene definido el tiempo que se llevarán en la reparación de la infraestructura hidráulica averiada, pero dijo que se llevará varios días.

Explicó que desde la tarde-noche de este 19 de enero están trabajando y así seguirán las 24 horas de los siguientes días. La suspensión del abasto de agua podría llevarse hasta dos semanas.

El funcionario dijo que se tienen que identificar y reemplazar las piezas dañadas.

La fuga de miles de metros cúbicos anegó el bulevar Hermanos Aldama, en la Ciudad Industrial, y provocó el hundimiento del pavimento, en donde un autobús de pasajeros y un tractocamión quedaron atrapados.

La zona fue delimitada y personas trabajan con maquinaria pesada para rehabilitarla.

