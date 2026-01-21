Pachuca.- Una confrontación a balazos entre elementos de seguridad y civiles armados, presuntamente dedicados a actividades ilícitas, derivó en la detención de seis huachicoleros , así como dos personas lesionadas, entre ellas un elemento de la Policía Municipal de Acaxochitlán, Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, encabezada por Salvador Cruz Neri, dio a conocer que se recibió un reporte sobre la presencia de sujetos armados en la localidad de Tepepa, en el municipio de Acaxochitlán, donde fue detectado un vehículo que ingresó al poblado con estrobos de emergencia encendidos.

Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad y elementos de seguridad pública estatal, acudieron en apoyo y se intervino la unidad para realizar la inspección correspondiente. Sin embargo, los ocupantes del vehículo opusieron resistencia lo que provocó que arribaran más personas armadas al lugar, registrándose una balacera pie tierra entre civiles y elementos de seguridad.

Bidones con litros de combustible. (21/01/2026). Foto: Especial

Lee también Sindicatos protestan por reforma a Ley del Servicio Civil de Morelos; gobernadora garantiza respeto a derechos adquiridos

A través de un video que circula en redes sociales, se observa cómo los presuntos delincuentes se abalanzan contra un policía, quien incluso recibe golpes con un tubo, durante el forcejeo, uno de los agresores resultó herido por impacto de arma de fuego, iniciándose una persecución.

En el lugar fueron detenidos dos sujetos, mientras que el resto huyó junto con el lesionado con dirección a Tulancingo, lo que derivó en una persecución posterior. Como resultado, se logró la detención de cuatro individuos más, quienes viajaban a bordo de dos vehículos.

En total, seis personas fueron detenidas, además del aseguramiento de cuatro camionetas, dos de las cuales transportaban aproximadamente 800 litros de hidrocarburo, así como un vehículo con estrobos. En tanto, el elemento policiaco lesionado fue trasladado a un hospital en Tulancingo, donde se reporta estable.

Autos y combustible asegurados (21/01/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr