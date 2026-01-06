Dzilam González. - Tres personas fueron privadas de la vida por sujetos armados que arribaron a bordo de varias camionetas y, tras perpetrar el ataque, se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió a la medianoche del lunes y la madrugada de este martes, generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la zona.

La ejecución tuvo lugar en un antiguo ruedo ubicado en la colonia El Taiwán, donde se localiza un coso taurino, en el municipio de Dzilám González.

En el lugar quedaron los cuerpos de las víctimas, lo que provocó alarma entre vecinos del sector.

De acuerdo con información preliminar, las personas fallecidas pertenecían a una familia que había llegado hace apenas algunos meses a la comunidad procedente de la localidad de Los Limones, en el estado de Quintana Roo.

Los muertos fueron identificados como; Juan Carlos Valdez G., de 22 años, alias “Nato o Juanito”, hijo de Donato Valdez R., alias “Don Nato”, gente de los Interian de Quintana Roo, así como el menor Ariel K. R., de 15 años conocido beisbolista de este municipio.

También se confirmó la muerte de Luis F. Kuk T., de 30 años, conocido popularmente como “Gary”. El joven falleció en el Hospital O’Horán debido a la gravedad de las heridas de bala.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Estatal de Investigación mantuvieron un amplio operativo de búsqueda en la región para dar con los responsables del triple homicidio.

Los tres órdenes de Gobierno se coordinaron para la búsqueda de los presuntos responsables en diferentes partes de Yucatán y lograr localizar y capturarlos.

La búsqueda incluyó la ciudad capital Mérida, así como en el anillo periférico y en las principales entradas y salidas, de la entidad.

También esta mañana del martes continuaban las revisiones policiacas a vehículos foráneos.

