Más Información
Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso
Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN
Guatemala confirma 161 mexicanos refugiados ante guerra entre cártel de Sinaloa y CJNG; son originarias de Frontera Comalapa
Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa
Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa
Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen
Sheinbaum: Desde el sexenio de AMLO se pusieron límites a la DEA en México; asegura que continúan los términos
"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía
En 6 meses se han detenido a más de 6 mil personas en la Operación Frontera Norte; aseguran más de 5 mil armas de fuego
Nueva York. Un total de 25 inmigrantes de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, obreros de construcción, fueron detenidos en dos lugares distintos por agentes de inmigración en una carretera estatal de Pennsylvania, cuando se dirigían a sus labores.
Los trabajadores fueron detenidos la mañana del martes y sólo se sabe que algunos fueron enviados al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, denunció hoy en un comunicado la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pensilvania, Jazmine Rivera.
El primer arresto tuvo lugar a las siete de la mañana cuando un policía estatal detuvo un vehículo y pidió la identificación al conductor y a los que lo acompañaban. Luego de proveer sus documentos, los agentes de inmigración intervinieron y arrestaron a 22. Sólo un trabajador, ciudadano estadounidense, fue dejado en libertad.
Una hora después, la organización Red de Respuesta Rápida del condado Centre, de Pennsylvania, recibió una llamada de un miembro de la comunidad que informó de que vio a seis agentes de inmigración detener a tres latinos que viajaban en otro vehículo.
Todos eran compañeros de trabajo y participaban en la construcción del hospital Mount Nittany, agrega el comunicado.
Lee también Temor a la deportación pone en riesgo a inmigrantes de Florida ante huracanes; agentes migratorios “pueden llegar a donde sea”
ICE vigila centros de trabajo, denuncian
También indica que días antes de los arrestos trabajadores habían denunciado que sospechaban que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilaban la obra donde trabajaban y que los habían seguido al culminar su jornada laboral.
Gracias a esa vigilancia, ICE los pudo localizar camino a su trabajo, destacó Rivera.
Los activistas están intentando identificar a los arrestados. Además, la Red de Respuesta Rápida del condado de Centre, en colaboración con el Frente de Defensa del Pueblo y el Comité Estudiantil para la Defensa y la Solidaridad han movilizado a miembros de la comunidad para patrullar las áreas afectadas para prevenir más violencia por parte de ICE.
"La comunidad del condado de Centre, incluidos los trabajadores que visitan toda la región y Virginia y Maryland, ahora están aterrorizados y temen por su seguridad", señaló además Rivera.
"Es nuestra responsabilidad defender los derechos humanos y garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Los inmigrantes, como todos los residentes, merecen vivir sin temor a la discriminación ni la exclusión", agregó.
Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa
mcc