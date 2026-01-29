¿Qué pasa con los envíos de petróleo que ha hecho el gobierno mexicano a través de Pemex a Cuba? La presidenta Claudia Sheinbaum dice que Pemex decidió, como empresa independiente, suspenderlos… pero ¿es así o es presión de Estados Unidos? Roberta Lajous, diplomática y escritora, nos habla al respecto.

En otros temas:

Ahora sí… México y EUA anuncian (de nuevo) el arranque formal de las conversaciones para la revisión del TMEC / La FED mantiene sin cambios la tasa de interés, mientras Jerome Powell defiende la independencia institucional del banco central.