CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Ciencia defiende destitución de Romero Tellaeche; dice que no presentó informe de autoevaluación en los últimos tres años

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

Economía libró recesión en 2025, pero se frenó, alertan

Juez federal frena detenciones de refugiados en Minnesota; ordena liberar a detenidos y rendir cuentas

Legisladores demócratas visitan centro de detención en Texas; denuncian abusos contra familias migrantes bajo gobierno de Trump

¿Qué pasa con los envíos de petróleo que ha hecho el gobierno mexicano a través de Pemex a Cuba? La presidenta Claudia Sheinbaum dice que Pemex decidió, como empresa independiente, suspenderlos… pero ¿es así o es presión de Estados Unidos? Roberta Lajous, diplomática y escritora, nos habla al respecto.

En otros temas:

Ahora sí… México y EUA anuncian (de nuevo) el arranque formal de las conversaciones para la revisión del TMEC / La FED mantiene sin cambios la tasa de interés, mientras Jerome Powell defiende la independencia institucional del banco central.

