Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Después de que Bloomberg reportó que suspendió sus planes de enviar un , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que “es una decisión soberana” y “Pemex toma sus decisiones”.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por petróleo a Cuba, pues tienen que ver también como una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, dijo.

En su conferencia mañanera de este martes 27 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó el a la isla, que ha generado un “problema de desabasto”.

“México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”, dijo.

“¿Se desmiente este tema de que se suspendió o está por ?”, se le preguntó.

“Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”, respondió.

