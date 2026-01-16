Bombones caseros sin azúcar; la nueva receta saludable que circula en redes sociales

En los últimos días una nueva tendencia culinaria ha estado circulando en redes sociales: bombones o gomitas saludables bajas en azúcar. Las recetas caseras se han popularizado en las plataformas digitales entre las madres que buscan alternativas más sanas para sus hijos e hijas, abriendo paso a un amplio recetario nutritivo digital.

Las gomitas dulces y bombones suelen contener cantidades muy altas de azúcar, a menudo ésta representa entre el 70% y 80% de su composición general, lo que equivale aproximadamente a entre 10 y 14 cucharadas por cada 100 gramos de producto, excediendo las recomendaciones diarias establecidas por organismos de salud, específicamente para niños.

No obstante, en la actualidad existen diversas alternativas para este tipo de golosinas o snacks procesados, apostando por ingredientes más sanos que reemplacen el uso de azúcar tradicional procesada y los edulcorantes por la fructosa natural presente en las frutas, la cual proporciona energía de manera más rápida y aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Presentes en miles de productos, los edulcorantes han transformado la forma en que consumimos lo dulce. Foto: Freepik

La receta fue compartida por la chef Renata Ricardi en su cuenta oficial de TikTok @babychefmx. Renata es conocida por su marca "Baby Chef MX" y sus recetas saludables para bebés y niños, enfocándose en la nutrición infantil y la cocina familiar, con alta presencia en plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde cuenta con 642 mil seguidores. Su contenido se basa en recetas fáciles y tips de cocina nutritiva.

¿Cómo hacer bombones o gomitas saludables?

Para realizar esta receta, debes elegir la fruta de tu preferencia, pueden ser peras, manzanas o incluso fresas; escoge el sabor que más te guste. Una vez que las tengas, quítales la cáscara y córtalas en pequeños cuadritos. Posteriormente, en un reciente hondo mézclalos con jugo de limón para que no se oxiden mientras realizas el proceso.

Después, pasa los trocitos de fruta a un sartén con un chorrito de agua y una barra entera de canela; déjalas cocinar por cinco minutos a fuego medio para que la fruta se suavice y la canela suelte todo su aroma. Cuando estén listos, retira la canela y licua la fruta aún caliente junto con la grenetina en polvo y una cucharadita de miel al gusto.

@babychefmx BOMBONES DE PERA 🍐 SIN AZÚCAR ✨ No podrás creer que con solo estos ingredientes puedes hacer este postre delicioso! Hoy celebra el Día Mundial de la Pera 🍐 con esta receta 👏🏻 Ingredientes: •500g de Peras USA 🇺🇸 •100ml de agua •Una rajita de canela •28g de grenetina Te animas a prepararla!? 🤩 #recetasparaniños #recetassaludables #postresinazucar ♬ sonido original - Baby Chef Mx® Renata Ricardi

Después de licuar los ingredientes anteriores, bate la mezcla con una batidora eléctrica o manual hasta que quede con una textura suave y esponjosa con picos firmes. Este paso tarda aproximadamente de 10 a 15 minutos. Para terminar el postre, vierte la mezcla en un molde plano cubierto con papel encerado y alísalo por encima. Finalmente, lleva el recipiente al refrigerador y sácalo cuando la consistencia sea firme.

Listo, al desmoldarlo tendrás un postre suave y nutritivo para disfrutar. Esta receta, además de ser una alternativa de snack saludable para los más pequeños del hogar, también es una opción para las personas que padecen diabetes o alguna enfermedad crónica que límite el consumo excesivo de azúcares procesados. Al estar elaborada con ingredientes naturales, permite disfrutar de un antojo dulce de manera más segura y equilibrada.

