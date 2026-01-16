Más Información

Enero ya se encuentra en su segunda mitad y para algunos trabajadores podría ser uno de los meses más largos tras las fiestas decembrinas y el inicio de un nuevo año, no obstante, llega febrero y con él los .

Aunque este año no trajo , los trabajadores con al menos un año laborando —que son quienes tienen menos días de vacaciones— podrán multiplicar los días de asueto si los combinan estratégicamente con sus , de esta manera podrían tener hasta 33 días no laborales.

Si te interesa este plan, te damos las fechas en las que podrías programar tus vacaciones y ampliarlas con los y tus días de descanso.

Hay que destacar que esta idea funciona solo para empleados:

  1. Que trabajan de lunes a viernes
  2. Que no laboran en días de asueto
  3. Que tienen 12 días de vacaciones, correspondientes al primer año de trabajo

Ahora bien, el calendario de la establece como descanso obligatorio:

  • El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero: día de la Constitución
  • El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo: natalicio de Benito Juárez
  • El 1 de mayo, día del Trabajo
  • El 16 de septiembre, día de la Independencia de México
  • El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: día de la Revolución mexicana
  • El 25 de diciembre, Navidad

Traducido en fechas, corresponden al:

  • Lunes 2 de febrero
  • Lunes 16 de marzo
  • Jueves 02 de abril
  • Viernes 03 de abril
  • Viernes 01 de mayo
  • Miércoles 16 de septiembre
  • Lunes 16 de noviembre
  • Viernes 25 de diciembre

Por lo anterior, los días de vacaciones que deberás pedir en tu empleo son los siguientes:

  • 3 y 4 de febrero
  • 13 y 17 de marzo
  • 4 de mayo
  • 17 y 18 de septiembre
  • 17 de noviembre
  • 28, 29, 30 y 31 de diciembre

En el primer periodo tendrías 5 días; en el segundo otros 5 días; en el tercero 4 días, de viernes a lunes; en el cuarto 5 días; luego 4 días, y el periodio de días más grande es el último, 10 días en el mes de diciembre.

Recuerda, la fórmula está pensada para unir los días de asueto, tus días de descanso y los 12 días de vacaciones que te corresponden, sin pedir más de cinco días seguidos, y en seis periodos durante el año.

