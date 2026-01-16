Enero ya se encuentra en su segunda mitad y para algunos trabajadores podría ser uno de los meses más largos tras las fiestas decembrinas y el inicio de un nuevo año, no obstante, llega febrero y con él los días de asueto.

Aunque este año no trajo mega puentes, los trabajadores con al menos un año laborando —que son quienes tienen menos días de vacaciones— podrán multiplicar los días de asueto si los combinan estratégicamente con sus vacaciones, de esta manera podrían tener hasta 33 días no laborales.

Si te interesa este plan, te damos las fechas en las que podrías programar tus vacaciones y ampliarlas con los días festivos en México y tus días de descanso.

Hay que destacar que esta idea funciona solo para empleados:

Que trabajan de lunes a viernes Que no laboran en días de asueto Que tienen 12 días de vacaciones, correspondientes al primer año de trabajo

Ahora bien, el calendario de la Ley Federal del Trabajo establece como descanso obligatorio:

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero: día de la Constitución

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo: natalicio de Benito Juárez

El 1 de mayo, día del Trabajo

El 16 de septiembre, día de la Independencia de México

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: día de la Revolución mexicana

El 25 de diciembre, Navidad

Traducido en fechas, corresponden al:

Lunes 2 de febrero

Lunes 16 de marzo

Jueves 02 de abril

Viernes 03 de abril

Viernes 01 de mayo

Miércoles 16 de septiembre

Lunes 16 de noviembre

Viernes 25 de diciembre

Por lo anterior, los días de vacaciones que deberás pedir en tu empleo son los siguientes:

3 y 4 de febrero

13 y 17 de marzo

4 de mayo

17 y 18 de septiembre

17 de noviembre

28, 29, 30 y 31 de diciembre

En el primer periodo tendrías 5 días; en el segundo otros 5 días; en el tercero 4 días, de viernes a lunes; en el cuarto 5 días; luego 4 días, y el periodio de días más grande es el último, 10 días en el mes de diciembre.

Recuerda, la fórmula está pensada para unir los días de asueto, tus días de descanso y los 12 días de vacaciones que te corresponden, sin pedir más de cinco días seguidos, y en seis periodos durante el año.

