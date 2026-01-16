En el tablero de la política latinoamericana, pocas narrativas han sido tan idealizadas como la de la Revolución Cubana. Frank Zimmerman, con su obra "12 Mitos Sobre Cuba: del relato al dato" (actualmente entre las recomendaciones de Amazon), irrumpe en este debate con la precisión de un cirujano y de un investigador, ofreciendo un análisis crucial. Su libro es un ejercicio riguroso de desmitificación, un manual para despojar a la realidad cubana de los velos de propaganda que la han cubierto por casi siete décadas.

Zimmerman, con datos documentados, desmonta las falacias que han cimentado al régimen castrista. El primer mito en caer bajo su lupa es el de la Cuba republicana como una colonia de Estados Unidos. Falso: antes de 1959, la isla gozaba de soberanía, constitución, elecciones y prensa libre, a pesar de sus vínculos comerciales con Washington. Contrapone esta realidad a la verdadera colonización que ocurrió después de 1959, con la total subordinación de la isla al Kremlin y la supresión de toda forma de pluralidad.

La obra continúa su examen con figuras como Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara. El mito de Fidel como redentor de los pobres es desmantelado al revelar su origen privilegiado, su trayectoria marcada por la violencia desde el "pistolerismo universitario" y una ambición de poder que lo llevó a usar al pueblo como instrumento. De igual forma, el "Che Guevara: héroe de los oprimidos" se revela como un fusilador entusiasta, un "burócrata del paredón".

El libro de Zimmerman es publicado por Hojas del Sur, la misma editorial que publica a Javier Milei. En él, critica la noción de una "democracia diferente" en Cuba, revelándola como una fachada que encubre un sistema totalitario de partido único, sin elecciones libres ni justicia independiente, donde se encarcela sin delito y la disidencia se paga con censura o exilio. La "educación gratuita y universal" es presentada como una herramienta de adoctrinamiento y control, con trabajo forzado en el campo y lealtad ideológica como moneda de cambio, y las "brigadas médicas solidarias" como un lucrativo negocio estatal que explota a los profesionales de la salud. Así, la lista reúne 12 verdades demoledoras que se oponen a 12 relatos épicos, pero irreales.

Hoy nadie piensa en cuba como una amenaza sino como una pobre isla en ruinas, asfixiada por las caricaturescas garras del Tío Sam. Lejos de eso, Cuba un es régimen chupapetróleo que ha vivido de Rusia, que drena hidrocarburos mexicanos y que exprimió a Venezuela. Tanto que instaló allí una sucursal del infierno.

"12 Mitos Sobre Cuba", recomendado es una lectura para comprender la persistencia de un régimen que ha perfeccionado la manipulación del relato. Es recordatorio de que, en política latinoamericana, el análisis crítico basado en datos es la única herramienta para desentrañar las complejas tramas de poder y propaganda. Y todo a un clic, desde Amazon.