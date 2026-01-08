Descanso por cumpleaños: ¿qué países ya gozan de este beneficio y que propone México?

El pasado 7 de enero, el analista político Juan Ortiz dio a conocer en la red social X la propuesta del proyecto de reforma laboral elaborado por el diputado Armando Corona Arvizu contempla la adición del artículo 74 Bis a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de reconocer el cumpleaños como una fecha no laboral.

De aprobarse, las personas trabajadoras tendrían derecho a disfrutar un día de descanso remunerado con goce íntegro de salario en la fecha de su cumpleaños o, alternativamente, optar por trabajar y recibir doble remuneración por esa jornada.

Ante la viralización de esta propuesta, muchos usuarios han preguntado qué países ya cuentan con beneficios similares.

La realidad es que ninguna legislación nacional reconoce este esquema de forma obligatoria, pero varias empresas en economías desarrolladas han incorporado una modalidad de birthday leave como parte de sus beneficios internos para atraer y retener talento.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Diputado de Morena propone descanso o pago doble el día del cumpleaños: ¿qué cambiaría en la Ley Federal del Trabajo?

La práctica del birthday leave en el mundo

El concepto de birthday leave no está regulado por leyes laborales en ningún país, pero sí existe como política empresarial voluntaria adoptada por organizaciones que buscan promover el bienestar y la satisfacción de sus empleados. De acuerdo con el sitio especializado en recursos humanos Employment Hero, este tipo de licencia permite a los empleados tomarse el día de su cumpleaños como un día libre adicional, sin descontarlo de sus vacaciones anuales, lo que contribuye a mejorar el clima laboral, fortalecer el compromiso y reducir el ausentismo no planificado.

En el Reino Unido, por ejemplo, algunas compañías brindan birthday leave como una licencia remunerada aparte de los días de vacaciones tradicionales. También en Australia, grandes empresas como PricewaterhouseCoopers (PwC) adoptan este beneficio dentro de sus políticas de flexibilidad laboral.

En Singapur, numerosas empresas permiten a sus empleados un día de descanso por cumpleaños, a menudo con flexibilidad en su uso durante un periodo cercano al día natal.

En Malasia, aunque es menos común en empresas pequeñas, algunas grandes organizaciones lo ofrecen como parte de su paquete de beneficios, mientras que en Nueva Zelanda este esquema es considerado un incentivo atractivo, aunque menos extendido.

Empresas internacionales como Cisco, con presencia en múltiples países, han implementado políticas internas de birthday leave para todos sus trabajadores, independientemente del mercado en el que laboren, reforzando una cultura corporativa alrededor de la celebración de hitos personales.

Nacer un 29 de febrero es algo muy particular. Fuente: Freepik.

Lee también: ¿Quién es Armando Corona, el diputado que quiere impulsar la Ley Antimemes?

¿Por qué algunas empresas lo ofrecen?

Aunque la práctica no es obligatoria, especialistas señalan que otorgar un día libre por cumpleaños puede generar beneficios tanto para empleados como para empleadores.

Estudios de organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han documentado que los esquemas de tiempo libre remunerado y otros beneficios flexibles contribuyen al aumento del bienestar subjetivo de los trabajadores, lo que potencialmente mejora su productividad y salud mental sin sustituir los días de descanso obligatorio existentes.

Si la iniciativa en México lograra su aprobación, marcaría un hito al pasar de una práctica empresarial voluntaria a un beneficio con respaldo legal, obligando a patrones y empleados a acordar su ejercicio bajo condiciones claras, como aviso previo y requisitos de antigüedad.

También te interesará:

Diputado de Morena propone descanso o pago doble el día del cumpleaños: ¿qué cambiaría en la Ley Federal del Trabajo?

Registro obligatorio de celulares 2026: paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

CURP biométrica 2026: así puedes agendar tu cita y completar el trámite paso a paso

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov