El truco mejor guardado para un guiso de carne irresistible; añade una taza de este ingrediente al caldo

Los guisos de carne ocupan un lugar destacado en muchas cocinas por su preparación pausada y por el valor que adquiere la salsa como elemento central del plato.

Más allá del corte elegido o del tiempo de cocción, el resultado final suele definirse por pequeños ajustes que cada familia incorpora con el paso del tiempo. En ese proceso, los ingredientes destinados a la salsa se convierten en una herramienta decisiva.

En ese sentido, el equipo de especialistas en cocina de 'The Kitchn' señala que una mezcla de especias conocida como curry japonés, también llamada roux de curry, puede marcar una diferencia notable en los estofados.

Se trata de un preparado diseñado para integrarse de manera gradual en el líquido de cocción, permitiendo que el sabor se desarrolle de forma equilibrada a lo largo del proceso.

La especia que potencia la salsa

De acuerdo con The Kitchn, el principal aporte del curry japonés es su capacidad para sumar complejidad sin opacar al resto de los ingredientes.

Según explican, esta mezcla ofrece "calidez, una dulzura sutil y profundidad, sin dominar el sabor del plato". A esto se suma una ventaja funcional: actúa como espesante natural, lo que permite obtener una salsa más consistente sin recurrir a harina u otros productos similares.

Para esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

Carne de ternera sin hueso.

de ternera sin hueso. Una cebolla.

Tres dientes de ajo.

Un litro de caldo de carne.

Una caja de especias de curry japonés ( roux de curry ).

( ). Sal.

Pimienta.

Aproximadamente 400 gramos de zanahorias.

Medio kilo de papas pequeñas.

Cómo preparar el estofado paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Dorar la carne en una cacerola de metal a fuego medio-alto hasta que quede bien sellada. Retirarla y reservarla. En la misma cacerola, cocinar la cebolla picada hasta que se ablande y añadir el ajo durante 30 segundos. Incorporar el caldo de carne y agregar el roux de curry, removiendo hasta que se derrita por completo. Volver a introducir la carne en la cacerola, tapar y, cuando comience a hervir a fuego lento, llevar el recipiente al horno durante dos horas. Añadir las zanahorias y las papas peladas y cortadas, asegurando que queden totalmente sumergidas en el líquido. Tapar nuevamente la cacerola y continuar la cocción en el horno durante otra hora y media. Ajustar la sal y la pimienta negra al final de la cocción, desmenuzar la carne y servir, si se desea, con arroz blanco cocido.

Añade un toque único a tus platillos con curry japonés. Foto: Freepik

El reposo como parte de la receta

El chef Jonathan Kung, autor del blog Kungfood Kitchen, recomienda preparar una cantidad mayor a la prevista. Según explica, en los guisos con curry, dejar reposar el plato hasta el día siguiente permite que las especias se integren mejor en la salsa.

Además, en el caso del estofado, la carne pierde parte de su humedad durante la cocción, por lo que el reposo facilita que vuelva a absorber el líquido, logrando un resultado más concentrado y equilibrado.

