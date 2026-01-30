La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el viernes una amnistía general en Venezuela, a pocos días de que se cumpla un mes desde que asumió el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. La oposición y activistas de derechos humanos la denuncian como un centro de tortura.

Ordenó convertirlo "en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", indicó.

Lee también FBI reunió denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein; no hay pruebas que corroboren acusación

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y heredó el poder tras su captura la madrugada del 3 de enero.

La mandataria participó este viernes de la apertura del año judicial en la sede de la Corte Suprema, un acto al que tradicionalmente acude el presidente.

"Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en su discurso.

Lee también "Inaceptables", intentos de violar los derechos de periodistas, dice CNN tras arresto de Don Lemon; "seguiremos el caso de cerca"

La ley debe ser discutida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista.

Sin detallar a quiénes sí se aplicaría la amnistía, la presidenta afirmó que quedarán excluidos "aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos".

Rodríguez anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) en Caracas. La oposición y activistas de derechos humanos la denuncian como un centro de tortura.

Lee también Suben a 46 los muertos por accidente de tren en Adamuz, España; fallece la primera persona que fue hospitalizada tras el siniestro

Ordenó convertirlo "en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", indicó.

Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos detenidos en el propio Helicoide.

Y desde el 8 de enero fueron excarcelados unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez que avanzó lentamente.

Pidió igualmente un "nuevo sistema de justicia" en Venezuela, donde el sistema actual que ha sido señalado por oenegés y opositores de ser corrupto y servil al chavismo.

Machado dice que la amnistía de Venezuela es por presión de EE.UU. y espera que se cumpla

Mientras, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este viernes que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por la presidenta encargada de ese país es "producto de la presión real" de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.

Lee también ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

"Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto", manifestó al intervenir en la charla 'Hablemos de Venezuela', en el Hay festival de Cartagena de Indias.

Agregó que "no hay manera de que una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad. Eso no existe. Delcy Rodríguez es incapaz de generar cualquier tipo de política militar, de seguridad o de ninguna naturaleza que permita una transición".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc