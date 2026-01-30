Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nominará a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal (Fed), como próximo presidente de esa institución, en sustitución de Jerome Powell, quien concluye su gestión este año.
"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
"Nunca te dejará tirado", añadió el mandatario estadounidense.
Warsh debe reemplazar a Powell actual presidente del banco central estadounidense, cuyo mandato termina en mayo próximo.
Esta nominación será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría.
Trump hizo su anuncio a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street, que esperaba con impaciencia la decisión del republicano.
Trump vs Powell por las tasas de interés
Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés.
En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3.50% a 3.75%.
Trump también buscó destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco central de EU.
