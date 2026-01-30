Más Información

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Trump nomina a Kevin Warsh para presidente de la Fed en lugar de Jerome Powell; afirma que él "nunca te dejará tirado"

Trump nomina a Kevin Warsh para presidente de la Fed en lugar de Jerome Powell; afirma que él "nunca te dejará tirado"

Virus Nipah: OMS no recomienda cierres fronterizos ni restricción de viajes para contener brote; considera "bajo" riesgo de expansión

Virus Nipah: OMS no recomienda cierres fronterizos ni restricción de viajes para contener brote; considera "bajo" riesgo de expansión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nominará a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal (Fed), como próximo presidente de esa institución, en sustitución de Jerome Powell, quien concluye su gestión este año.

"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Nunca te dejará tirado", añadió el mandatario estadounidense.

Warsh debe reemplazar a Powell actual presidente del banco central estadounidense, cuyo mandato termina en mayo próximo.

Lee también

Esta nominación será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

Trump hizo su anuncio a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street, que esperaba con impaciencia la decisión del republicano.

Trump le mostró a Powell cifras del sobrecosto por 700 mdd, ante lo que el presidente de Fed le respondió al mandatario que había añadido un “tercer edificio” que “fue construido hace cinco años”. Foto: de JULIA DEMAREE NIKHINSON. AP
Trump le mostró a Powell cifras del sobrecosto por 700 mdd, ante lo que el presidente de Fed le respondió al mandatario que había añadido un “tercer edificio” que “fue construido hace cinco años”. Foto: de JULIA DEMAREE NIKHINSON. AP

Trump vs Powell por las tasas de interés

Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés.

Lee también

En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3.50% a 3.75%.

Trump también buscó destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco central de EU.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina sorprende con PAGO TRIPLE en febrero: revisa quiénes lo cobran y el monto. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina sorprende con PAGO TRIPLE en febrero: revisa quiénes lo cobran y el monto

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Visa Láser/ iStock/ Nobilior

¿Se rompió, mojó o borró tu visa? Aquí la guía urgente para saber si aún puedes usarla

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte

SAT 2026 estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica. Foto: Especial / SAT

SAT 2026 lanza alerta: estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica