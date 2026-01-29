Más Información

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Ciencia defiende destitución de Romero Tellaeche; dice que no presentó informe de autoevaluación en los últimos tres años

Ciencia defiende destitución de Romero Tellaeche; dice que no presentó informe de autoevaluación en los últimos tres años

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

Economía libró recesión en 2025, pero se frenó, alertan

Economía libró recesión en 2025, pero se frenó, alertan

Juez federal frena detenciones de refugiados en Minnesota; ordena liberar a detenidos y rendir cuentas

Juez federal frena detenciones de refugiados en Minnesota; ordena liberar a detenidos y rendir cuentas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo contra el presidente de la (Fed), Jerome Powell, por no bajar más las tasas de interés al asegurar que "está dañando a nuestro país y a su seguridad nacional".

Trump, que se dirigió a Powell, como Jerome "too late" (demasiado tarde) Powell, mantiene un pulso abierto con la institución que intenta defender su independencia en la toma de las decisiones económicas.

El presidente de Estados Unidos no dejó pasar ni 24 horas desde la decisión de mantener los tipos de interés para volver a atacar a Powell a través su red Truth Social al afirmar que "nuevamente se negó a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas".

Lee también

"Con un mero giro de pluma $MIL MILLONES más entrarían en los EU", aseguró Trump, quien añadió que "¡La Reserva Federal debería reducir sustancialmente las tasas de interés AHORA!".

Con este mensaje, Trump deja claro que no cesa en su empeño de querer dirigir la política económica de Estados Unidos, pese a que precisamente el miércoles Powell insistió en la necesidad de defender la independencia del banco central estadounidense en su toma de decisiones.

Lee también

La tensión entre la Casa Blanca y la Fed se mantiene y amenaza con ir a más, ya que sigue su curso el proceso que el Departamento de Justicia abrió a Powell por el sobrecosto en las obras del edificio de la institución en Washington.

Además, se espera que en cualquier momento Trump anuncie el nombre de su candidato a presidir la Reserva Federal, ya que el mandato de Powell termina en mayo próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acta de nacimiento certificada 2026: requisitos, costo y cómo tramitarla con Llave MX. Foto: Especial

¿Necesitas tu acta de nacimiento certificada? Llave MX ya es obligatoria y esto debes saber

SAT 2026 estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica. Foto: Especial / SAT

SAT 2026 lanza alerta: estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?. iStock/lakshmiprasad S

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Pasaporte mexicano de 6 años: el nuevo precio y la clave para obtener el 50% de descuento

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte