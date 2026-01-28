Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Más Información

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

EU decidirá en qué puede gastar Venezuela ingresos por petróleo: Marco Rubio; dinero irá a cuenta controlada por el Tesoro

EU decidirá en qué puede gastar Venezuela ingresos por petróleo: Marco Rubio; dinero irá a cuenta controlada por el Tesoro

T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026

T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026

Se encarecen los tamales y costarán hasta 19% más; familias podrían gastar hasta mil 253 para celebrar Día de la Candelaria

Se encarecen los tamales y costarán hasta 19% más; familias podrían gastar hasta mil 253 para celebrar Día de la Candelaria

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Terremotos de hielo en EU por frío extremo; tormenta invernal ha dejado al menos 34 muertos

Terremotos de hielo en EU por frío extremo; tormenta invernal ha dejado al menos 34 muertos

Caracas. El ministro de Defensa de , Vladimir Padrino López, informó este miércoles que la presidenta encargada Delcy Rodríguez recibirá las insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras la captura del mandatario por parte de tropas militares de Estados Unidos.

“Esta tarde la ciudadana Delcy Rodríguez recibirá de nuestras manos las insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pido todo el apoyo para ella y les hago un llamado a entender cuán importante es la y la coherencia en estos momentos estelares que vive nuestra patria”, indicó Padrino López en un audio compartido en X.

El titular de Defensa sostuvo que será un acto cargado de simbolismo y de afecto para ratificar la lealtad de la FANB “a quien aseguró le ha correspondido asumir este reto en el momento más difícil del país”.

Lee también

Además, dijo que Rodríguez debe asumir todas las atribuciones de la Presidencia de , luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara que se juramentara como mandataria encargada para garantizar la continuidad administrativa en el país.

De esta forma, se convertirá en la primera comandante en jefe de la FANB de la historia del país suramericano.

La actual alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, fue la primera mujer en alcanzar el grado de almirante dentro de la FANB, y posteriormente el de almirante en jefe.

Lee también

Rodríguez (quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva) se juramentó como presidenta encargada de Venezuela por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación en Caracas y otras regiones cercanas, el pasado 3 de enero.

Al día siguiente de , el presidente de Estados Unidos, , afirmó que gobernaría Venezuela hasta que hubiera una transición “segura”.

Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, , advirtió que Trump no descarta el uso de la fuerza si Rodríguez no coopera con Washington.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?. iStock/lakshmiprasad S

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Pasaporte mexicano de 6 años: el nuevo precio y la clave para obtener el 50% de descuento

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto

CURP Biométrica 2026 RENAPO confirma requisitos oficiales y sedes para tramitarla. Foto: Especial

RENAPO confirma CURP Biométrica 2026: requisitos obligatorios y sedes disponibles

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte