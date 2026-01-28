Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Más Información
Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este miércoles que la presidenta encargada Delcy Rodríguez recibirá las insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de tropas militares de Estados Unidos.
“Esta tarde la ciudadana Delcy Rodríguez recibirá de nuestras manos las insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pido todo el apoyo para ella y les hago un llamado a entender cuán importante es la lealtad y la coherencia en estos momentos estelares que vive nuestra patria”, indicó Padrino López en un audio compartido en X.
El titular de Defensa sostuvo que será un acto cargado de simbolismo y de afecto para ratificar la lealtad de la FANB “a quien aseguró le ha correspondido asumir este reto en el momento más difícil del país”.
Lee también Rubio dice que Machado “puede formar parte” de la transición; Delcy Rodríguez no fue imputada por narcotráfico, dice
Además, dijo que Rodríguez debe asumir todas las atribuciones de la Presidencia de Venezuela, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara que se juramentara como mandataria encargada para garantizar la continuidad administrativa en el país.
De esta forma, Delcy Rodríguez se convertirá en la primera comandante en jefe de la FANB de la historia del país suramericano.
La actual alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, fue la primera mujer en alcanzar el grado de almirante dentro de la FANB, y posteriormente el de almirante en jefe.
Lee también Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición en Venezuela; pide dejar diferencias políticas por la paz del país
Rodríguez (quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva) se juramentó como presidenta encargada de Venezuela por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación en Caracas y otras regiones cercanas, el pasado 3 de enero.
Al día siguiente de ataque militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que gobernaría Venezuela hasta que hubiera una transición “segura”.
Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Trump no descarta el uso de la fuerza si Rodríguez no coopera con Washington.
