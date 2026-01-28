EU decidirá en qué puede gastar Venezuela ingresos por petróleo: Marco Rubio; dinero irá a cuenta controlada por el Tesoro

Washington. El secretario de Estado Marco Rubio defendió ante una comisión del Congreso la operación militar para derrocar y arrestar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, y aseguró que Estados Unidos será el país que determine en qué puede gastar el gobierno venezolano los ingresos petroleros.

En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio dijo que hoy Estados Unidos está más seguro gracias a la decisión del presidente Donald Trump de eliminar una gran amenaza a la seguridad nacional en su propio hemisferio con la operación del 3 de enero para deponer a Maduro. También dijo que se busca una transición en Venezuela hacia la democracia y la estabilidad.

“No vamos a revertir esto de la noche a la mañana, pero creo que estamos haciendo un progreso bueno y decente”, declaró Rubio. “Ciertamente, estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas y creo y espero que estaremos mejor en tres meses, seis meses y nueve meses de lo que hubiéramos estado si Maduro todavía estuviera allí”.

Lee también Marco Rubio endurece postura de EU sobre Venezuela; no descarta uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no colabora

El exsenador de Florida dijo que los líderes interinos de Venezuela están cooperando y pronto comenzarán a ver beneficios. A Venezuela se le permitirá vender petróleo, que ahora está sujeto a sanciones estadounidenses, con los ingresos destinados a pagar servicios gubernamentales básicos como la policía y la atención médica, indicó Rubio.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo que su país será el que determine en qué puede gastar el gobierno venezolano los ingresos petroleros. Foto: AFP

Dijo que el dinero de las ventas de petróleo se depositará en una cuenta controlada por el Tesoro de Estados Unidos y se liberará después de que Washington apruebe los presupuestos mensuales que presenten las autoridades venezolanas.

“Los fondos de eso se depositarán en una cuenta sobre la cual tendremos supervisión”, señaló Rubio. Venezuela, dijo, “gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”.

Lee también Rubio dice que Machado “puede formar parte” de la transición; Delcy Rodríguez no fue imputada por narcotráfico, dice

“Se ha informado de que el petróleo se vendió por 500 millones de dólares y que 300 millones fueron a parar al gobierno venezolano. ¿Qué pasó con los otros 200 millones?”, fue cuestionado Rubio.

El secretario de Estado señaló que el dinero está en una cuenta en Qatar, pero que será transferido a una cuenta controlada por el Tesoro, en Estados Unidos.

Según Rubio, se trata de un “mecanismo a corto plazo” para ayudar a financiar servicios clave del gobierno venezolano, como la policía y el saneamiento, y que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez se ha comprometido a comprar medicamentos y equipos “directamente de Estados Unidos”.

Lee también Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

“Se enfrentaban a una crisis fiscal. Necesitaban dinero de forma inmediata para financiar a los agentes de policía, los trabajadores de saneamiento y las operaciones diarias del gobierno”, explicó Rubio.

Marco Rubio: "The oil proceeds are being deposited into an account that ultimately will become a US Treasury blocked account here in the US. We will say 'this is what this money can be spent on.' They will submit to us a budget request -- 'we want to use the money on these… pic.twitter.com/tAJVQYqCWb — Aaron Rupar (@atrupar) January 28, 2026

Cada mes, el gobierno venezolano presentará un presupuesto con lo que se necesita financiar. “Nosotros decidiremos en qué se puede gastar ese dinero. Ellos nos presentarán una solicitud de presupuesto: ‘Queremos utilizar el dinero para estas cosas’. Parte de los ingresos se destinará a financiar un proceso de auditoría”, acotó el funcionario.

“Les indicaremos por adelantado para qué no se puede utilizar ese dinero. Y han sido muy cooperativos en este sentido”, subrayó.

Lee también Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Más tarde, Rubio sostendrá una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado, de quien dijo en la audiencia que “podría” participar más adelante en la transición de Venezuela a la democracia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc