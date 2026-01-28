Más Información

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

EU decidirá en qué puede gastar Venezuela ingresos por petróleo: Marco Rubio; dinero irá a cuenta controlada por el Tesoro

EU decidirá en qué puede gastar Venezuela ingresos por petróleo: Marco Rubio; dinero irá a cuenta controlada por el Tesoro

T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026

T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026

Se encarecen los tamales y costarán hasta 19% más; familias podrían gastar hasta mil 253 para celebrar Día de la Candelaria

Se encarecen los tamales y costarán hasta 19% más; familias podrían gastar hasta mil 253 para celebrar Día de la Candelaria

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Terremotos de hielo en EU por frío extremo; tormenta invernal ha dejado al menos 34 muertos

Terremotos de hielo en EU por frío extremo; tormenta invernal ha dejado al menos 34 muertos

Washington. El secretario de Estado defendió ante una comisión del Congreso la operación militar para derrocar y arrestar al entonces presidente venezolano , y aseguró que Estados Unidos será el país que determine en qué puede gastar el gobierno venezolano los ingresos petroleros.

En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio dijo que hoy Estados Unidos está más seguro gracias a la decisión del presidente de eliminar una gran amenaza a la seguridad nacional en su propio hemisferio con la operación del 3 de enero para deponer a Maduro. También dijo que se busca una transición en hacia la democracia y la estabilidad.

“No vamos a revertir esto de la noche a la mañana, pero creo que estamos haciendo un progreso bueno y decente”, declaró Rubio. “Ciertamente, estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas y creo y espero que estaremos mejor en tres meses, seis meses y nueve meses de lo que hubiéramos estado si Maduro todavía estuviera allí”.

Lee también

El exsenador de dijo que los líderes interinos de Venezuela están cooperando y pronto comenzarán a ver beneficios. A Venezuela se le permitirá vender petróleo, que ahora está sujeto a sanciones estadounidenses, con los ingresos destinados a pagar servicios gubernamentales básicos como la policía y la atención médica, indicó Rubio.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo que su país será el que determine en qué puede gastar el gobierno venezolano los ingresos petroleros. Foto: AFP
El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo que su país será el que determine en qué puede gastar el gobierno venezolano los ingresos petroleros. Foto: AFP

Dijo que el dinero de las ventas de se depositará en una cuenta controlada por el Tesoro de Estados Unidos y se liberará después de que Washington apruebe los presupuestos mensuales que presenten las autoridades venezolanas.

“Los fondos de eso se depositarán en una cuenta sobre la cual tendremos supervisión”, señaló Rubio. Venezuela, dijo, “gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”.

Lee también

“Se ha informado de que el petróleo se vendió por 500 millones de dólares y que 300 millones fueron a parar al gobierno venezolano. ¿Qué pasó con los otros 200 millones?”, fue cuestionado Rubio.

El secretario de Estado señaló que el dinero está en una cuenta en , pero que será transferido a una cuenta controlada por el Tesoro, en Estados Unidos.

Según Rubio, se trata de un “mecanismo a corto plazo” para ayudar a financiar servicios clave del gobierno venezolano, como la policía y el saneamiento, y que el gobierno encargado de se ha comprometido a comprar medicamentos y equipos “directamente de Estados Unidos”.

Lee también

“Se enfrentaban a una . Necesitaban dinero de forma inmediata para financiar a los agentes de policía, los trabajadores de saneamiento y las operaciones diarias del gobierno”, explicó Rubio.

Cada mes, el gobierno venezolano presentará un presupuesto con lo que se necesita financiar. “Nosotros decidiremos en qué se puede ese dinero. Ellos nos presentarán una solicitud de presupuesto: ‘Queremos utilizar el dinero para estas cosas’. Parte de los ingresos se destinará a financiar un proceso de auditoría”, acotó el funcionario.

“Les indicaremos por adelantado para qué no se puede utilizar ese dinero. Y han sido muy cooperativos en este sentido”, subrayó.

Lee también

Más tarde, Rubio sostendrá una reunión con la líder opositora venezolana , de quien dijo en la audiencia que “podría” participar más adelante en la transición de Venezuela a la democracia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?. iStock/lakshmiprasad S

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Pasaporte mexicano de 6 años: el nuevo precio y la clave para obtener el 50% de descuento

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto

CURP Biométrica 2026 RENAPO confirma requisitos oficiales y sedes para tramitarla. Foto: Especial

RENAPO confirma CURP Biométrica 2026: requisitos obligatorios y sedes disponibles

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte