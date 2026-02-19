Jesús Corona casi se queda sin Londres 2012; directivo quiso imponer a Guillermo Ochoa

Un federativo quiso imponer a Guillermo Ochoa en la portería de la Selección Mexicana, durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En palabras de Nicolás Navarro, quien fue entrenador de porteros cuando México ganó la medalla de oro en la justa veraniega, hubo presión por parte de un miembro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Pese a que no reveló el nombre del directivo que quería a Guillermo Ochoa como guardameta del Tricolor, Navarro sentenció que hizo caso omiso de la exigencia y mantuvo firme su decisión de llevar a Jesús Corona, quien fue clave en la obtención del oro olímpico.

“Cuando se empieza a decidir qué refuerzos mayores debemos llevar, obviamente pensamos en un portero que estaba entre 'Memo' Ochoa y 'Chuy' Corona. Ahí se hizo el debate. Mucha gente decía que era Ochoa. En Cruz Azul, 'Chuy' venía con un muy buen proceso, era de los mejores. Para mí era más completo porque sí sale a cortar centros, tenía buen agarre… Estaba mejor que Ochoa”, explicó Navarro para los micrófonos del podcast La Chilenita del Profe.

El apoyo de figuras como “Chepo” de la Torre y Luis Fernando Tena —estrategas de la Selección Mexicana Mayor y Olímpica, respectivamente— permitió que "Chuy" Corona viajara a Londres para proteger la portería de México.

“No diré nombres, pero hasta un federativo de la Selección me quería obligar a que llevara a 'Memo' Ochoa, pero dije que no. Platiqué con 'Chepo' y el 'Flaco', les mostré videos y las bases de por qué debía ser Corona el que fuera a los Juegos Olímpicos. Afortunadamente, ambos me respaldaron como entrenador de porteros, sin meter a los federativos. Teniendo la anuencia de 'Chepo' y 'Flaco', lo demás salió sobrando”, sentenció Navarro.

En aquel entonces, cuando México se colgó el oro olímpico con "Chuy" Corona con la banda de capitán, Justino Compeán estaba al frente de la Federación Mexicana de Futbol.

