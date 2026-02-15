Más Información

VIDEO: Guillermo Ochoa es víctima de un golazo en una nueva derrota del AEL Limassol

VIDEO: Guillermo Ochoa es víctima de un golazo en una nueva derrota del AEL Limassol

Julián Araujo tras darle el triunfo al Celtic en el último minuto: “Estoy agradecido por este momento”

Julián Araujo tras darle el triunfo al Celtic en el último minuto: “Estoy agradecido por este momento”

Liga MX: Santos Laguna vs Mazatlán – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Liga MX: Santos Laguna vs Mazatlán – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

LeBron James deja en el aire su futuro en la NBA: "Solo quiero vivir"

LeBron James deja en el aire su futuro en la NBA: "Solo quiero vivir"

Caín Velásquez, excampeón de la UFC, sale de prisión

Caín Velásquez, excampeón de la UFC, sale de prisión

Este domingo el portero mexicano recibió un auténtico golazo en una nueva derrota del AEL Limassol de Chipre, esta vez frente al Pafos.

Al minuto 29 del primer tiempo, tras un mal rechace de la defensa del Limassol, Bruno Felipe soltó un disparo de larga distancia que fue imposible de atajar para Paco Memo, que se lanzó con un brazo intentando desviar el balón, pero sin éxito.

Lee también

Este gol llega en medio de la polémica que ha generado la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea convocado a la próxima Copa del Mundo por Javier Aguirre.

A continuación, les presentamos cómo fue el gol que recibió Ochoa este domingo en la derrota del AEL Limassol contra el Pafos.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS