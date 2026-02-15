VIDEO: Guillermo Ochoa es víctima de un golazo en una nueva derrota del AEL Limassol

Este domingo el portero mexicano Guillermo Ochoa recibió un auténtico golazo en una nueva derrota del AEL Limassol de Chipre, esta vez frente al Pafos.

Al minuto 29 del primer tiempo, tras un mal rechace de la defensa del Limassol, Bruno Felipe soltó un disparo de larga distancia que fue imposible de atajar para Paco Memo, que se lanzó con un brazo intentando desviar el balón, pero sin éxito.

Este gol llega en medio de la polémica que ha generado la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea convocado a la próxima Copa del Mundo por Javier Aguirre.

A continuación, les presentamos cómo fue el gol que recibió Ochoa este domingo en la derrota del AEL Limassol contra el Pafos.

