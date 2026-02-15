Julián Araujo tras darle el triunfo al Celtic en el último minuto: “Estoy agradecido por este momento”

El Celtic consiguió una victoria más que importante este domingo en condición de visitante.

Los Celtas vinieron de atrás y lograron una espectacular remontada (2-3) ante el Kilmarnock en el Rugby Park y sumaron tres puntos más que valiosos para seguir peleando por el primer lugar de la Scottish Premiership.

Con el triunfo, el equipo de Martin O'Neill llegó a 54 unidades, con las que se ubica el tercer lugar de la tabla general, dos por debajo del Rangers y tres del Hearts.

Aunque, el Celtic tiene un partido menos que ambas escuadras, por lo que podría arrebatarles el superliderato.

El triunfo in extremis de los Celtas se consiguió, gracias a un héroe inesperado: Julián Araujo.

Lee También Obed Vargas y el Atlético de Madrid son sorprendidos por el Rayo Vallecano

El lateral derecho mexicano fue el encargado de conseguir la tercera anotación de su equipo en el minuto 97.

El seleccionado mexicano apareció, completamente, solo dentro del área rival y no desperdició un balón que le quedó a la perfección.

Con un espectacular zurdazo, Julián Araujo puso el esférico en el ángulo izquierdo de la portería y desató la locura en el Rugby Park, a pesar de que estaban jugando como visitantes.

El ex del Barcelona, inmediatamente, fue a celebrar con los aficionados a las gradas del inmueble de Kilmarnock.

El emotivo festejo quedó marcado para los recuerdos del lateral derecho en el Celtic, donde apenas está por cumplir dos meses.

Lee También Álvaro Fidalgo se adapta rápido a LaLiga de España y repite como titular con el Real Betis

Después de la impresionante remontada, Julián Araujo habló, en zona mixta, sobre lo que significó su anotación.

“Estoy agradecido por la oportunidad de tener minutos y de seguir jugando, estoy agradecido por este momento, no marco muchos goles; sólo puse un poco de mi parte para ayudar”, declaró.

El lateral derecho reveló que, cuando se encontró el balón, sólo pensó “en pegarle fuerte” y aceptó sentirse satisfecho por la anotación; además, aprovechó para dedicarle un mensaje a sus compañeros.

“Me probé a mí mismo para estar en esta posición, para vivir momentos como este. Estoy agradecido con mis compañeros por recibirme con los brazos abiertos y por ellos estamos donde estamos ahora. Esto es lo de lo que se trata el Celtic”, manifestó.