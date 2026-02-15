Álvaro Fidalgo se adapta rápido a LaLiga de España y repite como titular con el Real Betis

El Real Betis atraviesa por un gran momento en la Temporada 2025-26 de LaLiga, donde ocupa el quinto lugar de la tabla general.

Con 38 puntos, en 23 partidos disputados, el equipo verdiblanco se encuentra compitiendo, directamente, por los puestos de competiciones europeas.

De momento, el equipo de Manuel Pellegrini está ubicado en el sitio que le permitiría acceder a la Europa League, pero sueña con acercarse a pelear por los boletos para la Champions League.

Luego de una importante victoria ante el Atlético de Madrid, en la última jornada, el conjunto bético visita al Mallorca en el estadio de Son Moix este domingo 15 de febrero.

El Real Betis buscará conseguir su tercera victoria consecutiva en LaLiga y así acercarse a los Colchoneros, quienes se encuentran en la cuarta posición de la clasificación.

Para sumar los tres puntos, Manuel Pellegrini volvió a apostar por Álvaro Fidalgo en su once titular, al igual que en el último encuentro contra el conjunto de Diego Simeone.

El Ingeniero decidió alinear, de nueva cuenta, al volante mexicano, apenas en su tercer partido que tiene con la institución bética.