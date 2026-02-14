El Barcelona se queja y denuncia una "doble vara" en los criterios arbitrales tras polémica en Copa del Rey

Este jueves el Barcelona fue humillado por el Atlético de Madrid (4-0) en la semifinal de ida de la Copa del Rey. Sin embargo, la diferencia en el marcador pudo haber sido menor, si es que el cuerpo arbitral convalidaba el gol anulado a Pau Cubarsí por supuesto fuera de lugar, una decisión polémica que provocó una queja formal del club blaugrana.

El día del partido, el VAR se tardó hasta seis minutos en reanudar el partido y al final del mismo, el Comité Técnico de Árbitros reveló que hubo un error por parte del videoarbitraje y que forzó al cuerpo arbitral a tirar las líneas de manera manual, lo que dio lugar a un mayor margen de error en la decisión final.

El árbitro Juan Martínez Munuera también fue señalado por no expulsar a Giuliano Simeone, entre otras decisiones polémicas que "afectaron" al Barcelona. Este sábado, a través de un comunicado, los culés levantaron la voz.

"El FC Barcelona informa que ha hecho llegar este sábado 14 de febrero una carta formal a la Real Federación Española de Futbol (RFEF), dirigida a su Presidente, al Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al Director de la Asesoría Jurídica, en la que el Club expresa su profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo", se lee en el mismo.

Allí, exponen distintas quejas como la falta de coherencia en el criterio disciplinario, criterios contradictorios en acciones de mano, acumulación de errores relevantes, aplicación y transparencia del VAR y los criterios en las revisiones en el monitor.

Sin embargo, al final del comunicado señalan que "el FC Barcelona solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR, independientemente de si existe revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral".

