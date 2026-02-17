Edson Álvarez se pierde los partidos contra Portugal y Bélgica

Más Información

Las alarmas se volvieron a encender en la. Este martes, Edson Álvarez fue operado con éxito de una lesión que aquejaba en el tobillo izquierdo.

El capitán del Tricolor estará fuera cerca de dos meses, por lo que se perderá la Fecha FIFA de marzo en la que enfrentarán a las selecciones de Portugal y Bélgica.

Dulio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, confirmó que el mediocampista del Fenerbache estará fuera para los compromisos en el Estadio Azteca (28 de marzo) y en Chicago (31 de marzo).

“Para Portugal y Bélgica no, pero se comunicó el doctor de la Selección con el de su equipo. Su operación terminó hace una hora y 20, fue exitosa, de primera mano, el doctor nos dice que si todo sale como piensa, podría llegar”, declaró el directivo nacional.

De acuerdo con el exfutbolista, “El Machín” llegará en óptimas condiciones a la próxima Copa del Mundo 2026.

Edson Álvarez con la Selección Mexicana, durante un partido amistoso entre México y Uruguay - Foto: Imago7
Edson Álvarez con la Selección Mexicana, durante un partido amistoso entre México y Uruguay - Foto: Imago7

¿Qué pasa con Gilberto Mora?

Duilio Davino también fue cuestionado sobre la lesión de Gilberto Mora; sin embargo, se limitó a responder que respetarán los procesos de los Xolos de Tijuana.

Diversos reportes señalan que la lesión es una pubalgia; sin embargo, el club fronterizo no ha indicado con precisión lo que aqueja al juvenil.

