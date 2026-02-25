Como parte de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se prevé la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), según lo anunciado en la “Mañanera del Pueblo” de Palacio Nacional de este miércoles.

¿Qué es el PREP?

El PREP, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), es un sistema que provee resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (Cedat).

Este programa permite conocer, en tiempo real y a través de internet, los resultados preliminares de los comicios la misma noche de la jornada electoral.

Es importante aclarar que el PREP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan en las casillas.

Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, con la finalidad de cotejar los datos publicados por este sistema.

Debido a que no cuenta votos, todos los resultados que presenta son preliminares, tienen un carácter meramente informativo y no son definitivos, por tanto, carecen de efectos jurídicos.

Jornada electoral para la elección de presidencia, jefatura de Gobierno, senadurías, diputaciones federales y locales, y alcaldes el 2 de junio de 2024. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

¿Por qué la reforma electoral propone eliminar el PREP?

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó en la conferencia matutina que un punto eje de la reforma electoral es que los Cómputos Distritales iniciarán al término de la jornada de votación.

Con esto, detalló, quedan fuera los PREps y se va directamente a resultados preliminares que ahora serán oficiales.

“Si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día; entonces, no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital”, mencionó después la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal dijo que, posteriormente, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, se abren las urnas, como habitualmente se hace.

Por estas razones, declaró que “no vemos necesidad de que haya PREP” porque ahora se trabajaría directamente en el conteo distrital.

Sheinbaum Pardo garantizó que con esta propuesta se disminuye el uso de recursos y da certeza, porque ya se aplicaría directamente un conteo final.

“Esto es algo que se planteó varias veces en los foros. Ni siquiera lo traíamos como un tema original. Se planteó en distintos foros y lo consideramos adecuado”, aseveró.

El INE precisa que es verdadero que se puede sufragar con bolígrafo propio y que votar el próximo domingo 6 de junio es seguro. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Diferencias entre PREP y Cómputos Distritales

El PREP, al no ser el resultado definitivo de la votación, no sustituye a los Cómputos Distritales, los cuales inician el miércoles siguiente a la jornada electoral y determinan los resultados electorales en cada uno de los 300 distritos del país.

El Cómputo Distrital, que se busca adelantar en la reforma electoral al mismo día de los comicios, es la suma de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.

Entonces, el Cómputo Distrital es la suma que se realiza en cada uno de los 300 consejos distritales en las Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC) de las casillas en un Distrito Electoral, para determinar la votación obtenida de los cargos a elegir.

Constituye los resultados definitivos de una elección y únicamente puede modificarse esto derivado de alguna sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

