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Hueyapan, Mor. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gobierno de Morelos establecieron una sede judicial en el municipio indígena de Hueyapan, cercana al volcán Popocatépetl, que operará como un centro de defensa legal especializado para dar cobertura directa a las comunidades originarias de los estados de Morelos y Puebla, bajo un esquema que reconoce formalmente los sistemas normativos indígenas.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz encabezó la inauguración acompañado de la gobernadora Margarita González Saravia, y notificó que el objetivo principal es integrar los mecanismos de organización interna y el derecho consuetudinario de los pueblos al aparato de justicia del Estado, como puente entre jueces y magistrados federales.
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El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), representado por Benjamín Rubio Chávez, asumió el control operativo del inmueble y desplegará abogados bilingües para desahogar juicios en lenguas maternas, principalmente náhuatl, y atenderá de forma simultánea expedientes del fuero común y federal para abatir las barreras de discriminación institucional.
La concejal vocera de Hueyapan, Aracely Tapia Hernández, y la diputada Guillermina Maya Rendón, celebraron la apertura al señalar que el espacio blinda legalmente autonomía y la libre determinación colectiva frente a litigios de territorio o gobernanza.
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JACL/cr
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