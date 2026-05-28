Michoacán.- Resultado de un ataque armado perpetrado esta tarde en una comunidad indígena del municipio de Aquila, tres habitantes murieron a tiros y una persona más quedó lesionada.

Los informes señalan que las víctimas viajaban en una camioneta, de Pomaro a El Duin, sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo, cuando fueron atacados a balazos por el grupo criminal.

Las personas fallecidas fueron identificadas como: Lucas Flores Tolentino y Jerónimo García Flores, tesorero y el enlace jurídico, de la comunidad indígena de Pomaro, respectivamente.

En el lugar también perdió la vida un profesor y quedó gravemente lesionada otra docente, ambos originarios de la Meseta Purépecha y que tenían apenas dos días de haber llegado a esa región a dar clases.

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En #Aquila, #Michoacán, dos autoridades comunales y un profesor, fueron asesinados a tiros en un ataque armado perpetrado por un grupo criminal, sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo, atentado en el que también quedó lesionada una docente. pic.twitter.com/cxP9k7fgrn — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) May 29, 2026

El presidente municipal, José María Valencia Guillén, informó que la ofensiva criminal tuvo lugar en la localidad de Pomaro y pidió el apoyo urgente de fuerzas estatales y federales.

“A nombre del “Ayuntamiento de Aquila Michoacán que el suscrito representa como presidente municipal, condeno enérgicamente el ataque armado perpetrado contra la comunidad indígena de Pomaro, los cuales han cobrado vidas inocentes, hechos que son inaceptables como parte de la violencia registrada esta tarde cobardemente, hechos que enlutan a nuestro municipio y estado”, dijo el alcalde, a través de un comunicado.

Las autoridades locales todavía no han dado a conocer qué grupo criminal es el responsable de este ataque. Foto: Especial

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Valencia Guillén, reiteró en ese sentido su solicitud a las autoridades estatales y federales, “realizar una investigación rápida e inmediata, trasparente, exhaustiva y con pertinencia cultural para dar con los responsables intelectuales y materiales de este cobarde atentado. Basta de impunidad, ya que no se puede permitir que la violencia arremeta contra los mecanismos de seguridad municipal ni contra la población civil”.

José María Valencia, sostuvo que, estas vidas arrebatadas representan una herida profunda para todo el municipio.

“Decirles ante estos graves acontecimientos, el respaldo absoluto y total a la comunidad indígena de Pomaro, y a todo nuestro Municipio, manifiesto que no están solos y coadyuvaremos para las investigaciones correspondientes”, subrayó.

El presidente municipal, José María Valencia Guillén, informó que la ofensiva criminal tuvo lugar en la localidad de Pomaro. Foto: Pixabay

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Las autoridades locales, todavía no han dado a conocer qué grupo criminal es el responsable de este ataque ocurrido en la zona serrana de ese lugar ubicado a 399 kilómetros de la capital michoacana.

Ese municipio encallado en la Sierra-Costa de Michoacán, ha sido objeto de ataques permanentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que intenta apoderarse del territorio.

Apenas ayer, esa organización criminal perpetró dos ataques armados y con explosivos, en la localidad de La Cofradía, de la comunidad indígena de Ostula, de los cuales no se ha informado el saldo, ni el recuento de daños en las viviendas, comercios y vehículos.

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Los reportes indican que una de las víctimas murió en el lugar por un disparo en la cabeza y la otra fue herida en una pierna.

Datos de la Fiscalía del estado, revelan que ese municipio ubicado a 113 kilómetros de la capital michoacana, se ha mantenido en lo que va del año, como el más violento en materia de homicidios dolosos.

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Las cifras oficiales, indican que, en Uruapan, se han cometido del 1 de enero al 30 de abril, 49 asesinatos, en un municipio con 356 mil 386 habitantes, como lo indica el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020.

Mientras que, Morelia, con una población de 848 mil 053 habitantes, ocupa el segundo lugar con mayor número de crímenes (28 homicidios dolosos).

vr/cr