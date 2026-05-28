Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, capital del estado de Veracruz, se manifestaron en protesta por presuntas irregularidades, hostigamiento y falta de atención a sus demandas sindicales.

Los inconformes -pertenecientes al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la CMAS Xalapa-, cerraron una de las principales calles del Centro Histórico y se plantaron frente al Palacio Municipal para denunciar violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo e intentos oficiales para dividir a la organización gremial.

El líder sindical, Carlos Hernández Rodríguez, denunció la falta de plazas para más de 70 empleados eventuales, carencia de equipo y condiciones precarias, así como falta de energía eléctrica en presas y plantas de abastecimiento.

El asunto más grave –expuso- es que funcionarios acosan a los trabajadores sindicalizados para que se sumen a otras organizaciones e incluso bajo amenazas de perder diversos pagos.

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Protestan trabajadores de agua de Xalapa; denuncian irregularidades y falta de diálogo. Foto: Especial.

Hernández Rodríguez recordó que dicha organización sindical fue fundada en 1964, por lo cual reprobó los intentos para desestabilizarla.

Acompañado por decenas de trabajadores, acusó la falta de diálogo con la presidenta municipal, la morenista Daniela Griego y demandó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García.

“No somos de golpeteo, somos de diálogo (…) no nos permiten dialogo con ella, es ese filtro, ese intermediario que busca desvirtuar la información”, dijo.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS Xalapa) atiende una demanda muy amplia de usuarios en servicios de agua potable, drenaje y saneamiento; y recibe alrededor de 4 mil reportes ciudadanos mensuales, principalmente por fugas de agua y problemas operativos.

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