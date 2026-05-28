El Centro Ecológico de Sonora anunció el nacimiento de tres crías de puma, un hecho considerado relevante para la conservación de la fauna silvestre en el estado y que fue celebrado por autoridades y personal especializado del recinto.

A través de redes sociales, la institución informó que “Bacanora”, una puma que habita en el Centro Ecológico, dio a luz a tres cachorros que actualmente permanecen bajo cuidados especializados y monitoreo permanente para garantizar su bienestar y correcto desarrollo.

“Pequeños guardianes de la vida silvestre han llegado al Centro Ecológico”, compartió el Ecológico al presentar a los nuevos integrantes de la familia felina.

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Durante las primeras semanas de vida, las crías permanecen en un espacio acondicionado. Foto: Centro Ecológico de Sonora.

Estas crías de puma nos recuerdan la importancia de proteger a las especies que habitan nuestros ecosistemas y fortalecer la conservación de la fauna silvestre en Sonora.

De acuerdo a la dependencias, las crías permanecen en un espacio acondicionado especialmente para brindarles protección y atención médica, mientras expertos supervisan su crecimiento y adaptación durante las primeras semanas de vida.

Conservación de especies, clave en el equilibrio ambiental

El nacimiento de estos ejemplares fue destacado como una señal positiva para los programas de preservación de especies silvestres en Sonora, además de representar una oportunidad para fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de proteger la biodiversidad regional.

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El puma es una de las especies emblemáticas de los ecosistemas del norte del país y su conservación resulta fundamental para mantener el equilibrio ambiental, señalaron autoridades.

Con este acontecimiento, el Centro Ecológico de Sonora reiteró su compromiso con la protección de la fauna silvestre y la promoción de acciones enfocadas en la conservación de las especies que habitan en la entidad.

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