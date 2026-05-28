Puebla, Puebla.- La rectora Lilia Cedillo Ramírez entregó certificados a la primera generación del Diplomado en Gestión Estratégica de Procesos Administrativos, organizado por la Secretaría Administrativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En el Salón Barroco del Edificio Carolino, la rectora Cedillo Ramírez reconoció a los participantes al entregar 40 certificados, de los cuales 14 fueron por mérito académico, y ocho diplomas.

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Dijo que este diplomado tiene como objetivo generar las competencias necesarias en directivos y secretarios administrativos de las diversas unidades académicas, para lograr una certificación basada en una norma técnica de competencia laboral.

En el evento estuvieron presentes Juan Antonio Cruz Moctezuma, secretario Administrativo de la BUAP, y Gabriela Ruiz Cuellar, jefa de Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Secretaría Administrativa.

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