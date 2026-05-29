La compañía PlayStation dio a conocer los tres videojuegos que se añadirán al catálogo mensual durante el mes de junio, los cuales podrán ser descargados de manera gratuita por los usuarios suscritos al servicio de Sony: PlayStation Plus.

Cabe señalar que, para mantener estos juegos, es importante conservar una membresía activa al servicio. Si esta suscripción se interrumpe, el acceso a los juegos se bloqueará y solo podrán jugarse hasta que éste se reactive.

¿Qué juegos llegarán gratis en JUNIO?

De acuerdo con PlayStation, estos tres juegos estarán disponibles a partir del martes 2 de junio y hasta el próximo lunes 6 de julio, por lo que los usuarios tendrán un poco más de 28 días para reclamarlos antes del periodo de vencimiento.

Lee también: Hot Sale 2026: Pull&Bear sorprende con descuentos irresistibles en ropa y calzado; aprovecha las rebajas

1. Grounded Fully Yoked Edition

En este juego de aventura para PlayStation 4 y 5, inspirado en la popular película de los años 80 "Querida, encogí a los niños", los jugadores tendrán que enfrentarse a las criaturas peligrosas que habitan el jardín, en un intento por sobrevivir.

En esta edición, deberán recolectar recursos, construir un refugio y fabricar armas, para enfrentarse a las gigantes hormigas, arañas, abejas e insectos, mientras intentas regresar a tu tamaño normal explorando los laboratorios.

2. Nickelodeon All-Star Brawl 2

Esta secuela de esta animada franquicia de combates llegará a PlayStation Plus. En este juego, los usuarios podrán ponerse en los zapatos de sus personajes favoritos de Nickelodeon, como Bob Esponja, las Tortugas Ninja, Jimmy Neutron, Avatar: La Leyenda de Aang y el gato naranja Garfield.

Lee también: Desde Alineación Planetaria hasta Luna de Fresa; guía para elegir tu telescopio en Hot Sale 2026

Estos son los tres videojuegos que llegarán de manera gratuita al servicio de PlayStation Plus. Foto: PlayStation

La edición estándar de este juego tiene un precio de 867 pesos mexicanos. El juego presenta también un modo historia para un solo jugador, donde el usuario debe vencer al malvado Vlad Plasmius, archienemigo de Danny Phantom, en su intento de apoderarse del universo galáctico.

3 Warhammer 40,000: Darktide

En este juego de acción cooperativo, los jugadores tendrán que convertirse en un prisionero y marginado reclutado por la Inquisición para recuperar la masiva ciudad de Tertium de las hordas de enemigos sanguinarios, desde cultistas y mutantes hasta demonios de Caos.

Con tiroteos brutales e intensos combates cuerpo a cuerpo, esta entrega permite hasta cuatro jugadores, quienes podrán elegir su propio personaje, combatientes de "Los Rechazados", además de seleccionar entre distintas habilidades y características únicas.

Estos juegos estarán disponibles a partir del martes 2 de junio de 2026. Foto: PlayStation Plus.

Además, también se confirmó que EA Sports FC 2026 permanecerá en el catálogo de juegos gratuitos hasta el próximo 16 de junio, con motivo de la celebración por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cómo suscribirse a los planes de PlayStation Plus?

Para unirse al servicio de PlayStation Plus y disfrutar de los beneficios, descuentos y regalos mensuales, debes acceder a tu consola de juego, al portal digital oficial de Sony o utilizar el código de una tarjeta de regalo. Para suscribirte desde tu consola, sigue estas indicaciones.

Acede a la PlayStation Store : en la pantalla de inicio, selecciona el ícono de PlayStation Plus o entra directamente a la PlayStation Store .

: en la pantalla de inicio, selecciona el ícono de o entra directamente a la . Elige tu plan: selecciona entre los tres niveles disponibles: Essential, Extra o Deluxe.

selecciona entre los tres niveles disponibles: Essential, Extra o Deluxe. Selecciona la frecuencia : elige si prefieres pagar de forma mensual , trimestral o anual .

: elige si prefieres pagar de forma , o . Confirma el pago: sigue las instrucciones en pantalla para añadir o seleccionar un método de pago y finaliza la compra.

Los tres videojuegos que se agregaron al catálogo en mayo sin ningún costo: EA Sports FC 2026, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols, podrán ser descargados por los usuarios hasta el próximo martes 2 de junio de 2026.

Asimismo, este 20 de mayo entró en vigor el aumento de precios para el servicio de PlayStation Plus. Los cambios de este incremento únicamente afectarán a los planes de 1 y 3 meses en el nivel básico Essential.

De acuerdo con los datos proporcionados por la compañía, la suscripción mensual pasará de 9.99 a 10.99 dólares, es decir, a 190.59 pesos mexicanos, mientras que el plan trimestral aumentará de 24.99 a 27.99 dólares, esto es 486 pesos.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

mndsm