LA PAZ, BCS., 28 de mayo. — El diputado local, Sergio Polanco Salaices (Morena), presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Congreso de Baja California Sur, volvió a generar críticas luego de afirmar durante un foro estatal de pesca deportiva que las mujeres pescadoras “se fueron a hacer tortillas a su casa”.

El comentario ocurrió durante el Tercer Foro Estatal de Pesca Deportiva 2026 realizado en La Paz, donde el legislador participó hablando sobre el impulso al desarrollo pesquero y las actividades relacionadas con la pesca recreativa en la entidad.

Al notar la baja asistencia de mujeres en el auditorio respecto a la jornada previa, el diputado preguntó cuántas pescadoras había presentes y, tras contar únicamente a una asistente, expresó: “una… había más ayer, yo creo que fueron a hacer tortillas a su casa, ¿verdad? claro que sí”.

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“Se fueron a hacer tortillas” dice diputado de Morena en BCS sobre mujeres pescadoras; exigen sanción y capacitación para el legislador. Foto: Especial.

Previamente, al ser presentado junto a diputadas y funcionarias que vestían prendas en tonos rosa, también comentó: “me faltó vestirme un poquito de rosa, pero va a ser en otra ocasión, no se preocupen, no pasa nada”.

Tras las expresiones, Polanco Salaices continuó su intervención señalando que desde el Congreso las mujeres del sector cuentan con “un aliado” para impulsar mesas de trabajo y reformas relacionadas con pesca y acuacultura.

"Yo creo que fueron a hacer tortillas a su casa", así se expresó el diputado morenista en #BCS, Sergio Polanco, en un Foro estatal de Pesca ante la baja presencia de mujeres. Les ofreció ser su "aliado". Activistas y feministas calificaron como machistas sus expresiones. pic.twitter.com/DCtDmkmqqR — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) May 28, 2026

Exigen sanciones

Las declaraciones provocaron reacciones de organizaciones políticas y activistas que calificaron los comentarios como machistas y señalaron que refuerzan estereotipos de género sobre el papel de las mujeres en comunidades pesqueras.

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“Se fueron a hacer tortillas” dice diputado de Morena en BCS sobre mujeres pescadoras; exigen sanción y capacitación para el legislador. Foto: Especial.

Elva Soto, delegada estatal de Mujeres en Movimiento, del partido Movimiento Ciudadano emitió un pronunciamiento público en el que acusó violencia discursiva y exigió medidas de sanción y capacitación para el legislador.

No es la primera ocasión en que el diputado enfrenta cuestionamientos por declaraciones relacionadas con mujeres.

El año pasado fue criticado luego de afirmar, durante un evento sobre violencia de género, que “por algo las han de agredir, a lo mejor son medio gritonas”, comentario por el que posteriormente ofreció disculpas públicas.

Hasta esta tarde, el legislador no había fijado una postura sobre las nuevas críticas.

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